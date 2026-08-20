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‘मुझ पर 100-200 लोगों का कर्जा है...’, चेक बाउंस केस और जेल जाने पर छलका राजपाल यादव का दर्द; बोले- ‘मैं बचपन से बिका हूं...’

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: चेक बाउंस मामले में जेल की हवा खा चुके बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव ने अब खुद को कम आंकने वालों को करारा जवाब दिया है. उन्होंने साफ कहा कि बुरा वक्त आने से उनका स्टारडम खत्म नहीं हुआ. पाई-पाई चुकाने का वादा करते हुए उन्होंने अपने करियर पर खुलकर बात की.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 20, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:00 PM IST
‘मुझ पर 100-200 लोगों का कर्जा है...’, चेक बाउंस केस और जेल जाने पर छलका राजपाल यादव का दर्द; बोले- ‘मैं बचपन से बिका हूं...’
Image Credit: लगातार ट्रोलिंग पर छलका राजपाल यादव का दर्द (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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