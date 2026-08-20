‘मुझ पर 100-200 लोगों का कर्जा है...’, चेक बाउंस केस और जेल जाने पर छलका राजपाल यादव का दर्द; बोले- ‘मैं बचपन से बिका हूं...’

बॉलीवुड के बेहतरीन कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव इन दिनों अपने चेक बाउंस मामले को लेकर सुर्खियों में हैं. इस साल की शुरुआत में इस कानूनी पचड़े की वजह से उन्हें कुछ दिन जेल में भी बिताने पड़े थे. हालांकि, उस मुश्किल घड़ी में फिल्म इंडस्ट्री के कई दोस्तों और सितारों ने आगे आकर उनकी मदद की. इसके बाद शिकायतकर्ता को कुछ रकम वापस की गई और उन्हें रिहा कर दिया गया. अब जेल से बाहर आने के बाद राजपाल ने उन लोगों को आड़े हाथों लिया है, जो उनके बुरे वक्त में उनको ट्रोल कर रहे थे.
अपने हालिया इंटरव्यू में राजपाल ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि जिंदगी में चाहे अच्छा वक्त आए या बुरा, उनका स्टारडम कभी कम नहीं हुआ. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ‘मैं अपने काम को लेकर पूरी तरह डेडिकेट हूं और सिनेमा का एक सच्चा स्टूडेंट हूं. अगर पिछले 30-40 सालों में गांव से लेकर मुंबई तक मुझ पर सौ-दो सौ लोगों का कर्जा है, तो सबका पैसा उनके घर तक पहुंच जाएगा. मुझे अच्छे से पता है कि किसका कितना बकाया है और वो कैसे लौटाना है, इसलिए किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है’.
बॉलीवुड के कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ‘अगर किसी कलाकार के पास पैसों की तंगी आ जाए, तो लोग उसके पूरे करियर और काम पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? आज भी जब मैं किसी एयरपोर्ट पर जाता हूं, तो पांच सौ लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं. मैं दुनिया का सबसे जिम्मेदार एक्टर हूं. कोई मुझे पांच, दस या सौ करोड़ रुपये में नहीं खरीद सकता, क्योंकि मैं बचपन से ही अपनी कला के नाम पर बिक चुका हूं. मुझे पैसे से तौला नहीं जा सकता और यही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है’.
एक्टर राजपाल यादव के फिल्मी सफर की बात करें तो उन्होंने साल 1999 में फिल्म ‘शूल’ से अपने करियर की शुरुआत की थी. हालांकि, उन्हें असली पहचान और शोहरत साल दो हजार में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म ‘जंगल’ से मिली. इस फिल्म में निभाए गए उनके नेगेटिव और संजीदा किरदार ने दर्शकों के साथ-साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान अपनी तरफ खींचा. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार मेहनत करते हुए खुद को एक बेहतरीन और भरोसेमंद कलाकार के तौ पर स्थापित किया.
इसके बाद राजपाल ने अपनी कमाल की कॉमिक टाइमिंग से लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया. ‘हंगामा’, ‘गरम मसाला’, ‘फिर हेरा फेरी’, ‘चुप चुप के’ और ‘भूल भुलैया’ जैसी फिल्मों में उनके निभाए किरदार आज भी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं. पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से वो बॉलीवुड में एक्टिव हैं और अब तक डेढ़ सौ से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. आज हिंदी सिनेमा के सबसे चहेते और सक्सेस कॉमेडी स्टार्स में उनकी गिनती सबसे ऊपर होती है, जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है.
हाल ही में राजपाल यादव को ‘भूत बंगला’ और ‘वेलकम टू द जंगल’ जैसी फिल्मों में देखा गया था, जहां दर्शकों ने उनके काम को काफी पसंद किया. आने वाले समय में वे मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन की नई क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘हैवान’ में एक नए और दिलचस्प अंदाज में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा, उनके पास सलमान खान की भी एक बड़ी फिल्म है. राजपाल यादव का कहना है कि काम ही उनकी असली ताकत है और वो आगे भी अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते रहेंगे.