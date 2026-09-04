YouTube पर छाया समय रैना का 'इंडियाज गॉट लैटेंट', मिले 6.1 करोड़ व्यूज; पर Netflix पर नहीं मिले 1 मिलियन भी

मशहूर कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' की फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है. साल 2025 में हुए विवाद के बाद जब शो ने जून में अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी की. दर्शकों में नए एपिसोड को लेकर काफी उत्सुकता थी. इस बार शो का फॉर्मेट भी थोड़ा अलग देखने को मिला. पहले जहां इसके एपिसोड सिर्फ समय रैना के यूट्यूब चैनल पर आते थे, वहीं अब इसके साथ-साथ Netflix पर भी स्ट्रीम किया जा रहा है.
पहला एपिसोड रिलीज होने के बाद ही साफ हो गया था कि शो को सबसे ज्यादा व्यूज यूट्यूब से मिल रहे हैं, जबकि Netflix पर इसका रिस्पॉन्स काफी कम था. हालांकि, अब इन आंकड़ों में बदलाव देखने को मिल सकता है. इसकी वजह यूट्यूब का व्यूज गिनने का तरीका बदलना है. दरअसल, हाल ही में यूट्यूब ने व्यूज काउंट करने की अपनी सिस्टम में बदलाव किया है. ऐसे में 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के यूट्यूब व्यूज के आंकड़ों पर भी इसका असर पड़ सकता है. इससे यूट्यूब और Netflix पर शो की व्यूअरशिप के बीच का अंतर पहले जैसा नहीं रह सकता.
24 अगस्त से यूट्यूब ने ऐलान किया कि वीडियो पर होने वाले हर क्लिक को, जिसमें देखने वाला वीडियो का एक फ्रेम भी देखता है. एक 'व्यू' माना जाएगा. यह उनके पुराने फ़ॉर्मेट से अलग है, जिसमें आम तौर पर यह माना जाता था कि 'व्यू' तभी गिना जाएगा जब देखने वाला वीडियो को कम से कम 30 सेकंड तक देखेगा. यूट्यूब के सबसे अहम मेट्रिक में अब एक बड़ा बदलाव आया है. इससे 'व्यूज' की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि देखने वाला शुरुआती कुछ सेकंड में ही वीडियो छोड़ सकता है. लेकिन फिर भी उसका 'व्यू', 'व्यूज़' सेक्शन में गिना जाएगा.
इस बदलाव के बाद जब समय रैना ने 28 अगस्त को अर्चना पूरन सिंह और ओरी के साथ अपना नया एपिसोड रिलीज किया. यह वीडियो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' के नए एपिसोड्स में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन गया. यूट्यूब पर मिली जबरदस्त सफलता के बावजूद Netflix पर इस एपिसोड का कोई खास असर नहीं दिखा है.
वहीं, 4 सितंबर तक उस एपिसोड को यूट्यूब पर 61 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. Netflix, जो अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं में अपने ग्लोबल टॉप 10 शो और फिल्मों के लिए हर हफ़्ते के आंकड़े Tudum पर जारी किया है. उसने इस एपिसोड को लिस्ट में शामिल नहीं किया. इसका मतलब है कि इसे 9 लाख (900K) व्यूज भी नहीं मिले. ये लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर मौजूद शो 'S&X: सीजन 1' को इतने ही व्यूज मिले थे. Netflix के लिए व्यूज़ की संख्या का दर्शकों की संख्या से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया है कि व्यूज़ की गिनती कुल देखे गए घंटों को रनटाइम से भाग देकर' की जाती है.
हालांकि, ओरमैक्स मीडिया ने अपने X हैंडल पर जो डेटा शेयर किया है. इसके मुताबिक 30 अगस्त तक इस एपिसोड को यूट्यूब और Netflix पर मिलाकर कुल 8.5 मिलियन व्यूज मिले. उनका डेटा इस आधार पर व्यूज का अनुमान लगाता है कि किसी दर्शक ने 30 अगस्त तक एपिसोड को कम से कम 30 मिनट तक देखा हो. ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और ओरमैक्स मीडिया 'व्यू' शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वे सभी अपने-अपने मेट्रिक्स का इस्तेमाल करके इन्हें अलग-अलग तरह से गिन रहे हैं.
इससे पहले 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' का चौथे एपिसोड में करण औजला आए थे. 2 अगस्त को नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पर रिलीज हुआ था. इस एपिसोड को अभी (4 सितंबर तक) यूट्यूब पर 46.5 मिलियन बार देखा जा चुका है, जिसका मतलब है कि ज़्यादातर व्यूज़ यूट्यूब की व्यू काउंट पॉलिसी बदलने से पहले ही आ गए थे. 11 अगस्त को ओरमैक्स मीडिया के शेयर किए गए डेटा के अनुसार, 3-9 अगस्त वाले हफ़्ते में इस एपिसोड को यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पर मिलाकर 3.7 मिलियन व्यूज मिले.
'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' का तीसरा एपिसोड, जिसमें विशाल ददलानी और रघु राम पैनलिस्ट के तौर पर शामिल थे. 17 जुलाई को रिलीज हुआ था और अब तक (4 सितंबर) इसे यूट्यूब पर 40 मिलियन बार देखा जा चुका है. यह एपिसोड भी नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में जगह नहीं बना पाया. ओरमैक्स मीडिया ने सबसे पहले 21 जुलाई को इस एपिसोड के लिए 13-19 जुलाई वाले हफ़्ते का डेटा शेयर किया था, जिसमें बताया गया था कि एपिसोड को यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पर मिलाकर 9.5 मिलियन व्यूज़ मिले थे. इसके बाद उन्होंने 28 जुलाई को 20-26 जुलाई वाले हफ़्ते का और डेटा शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि एपिसोड को 3.8 मिलियन व्यूज मिले थे. 4 अगस्त को 27 जुलाई-2 अगस्त वाले हफ़्ते में इस एपिसोड को 8.6 मिलियन व्यूज मिले.
ध्यान देने वाली बात यह है कि ओरमैक्स मीडिया ने यह नहीं बताया है कि ये व्यूज पूरे शो के लिए हैं या सिर्फ नए एपिसोड के लिए. 3 जुलाई को 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' सीजन 2 का दूसरा एपिसोड रिलीज हुआ, जिसमें हर्ष लिम्बाचिया पैनलिस्ट में से एक थे. अब तक (4 सितंबर) इसे YouTube पर 49 मिलियन बार देखा जा चुका है. यह एपिसोड Netflix के ग्लोबल टॉप 10 नॉन-इंग्लिश शो की लिस्ट में शामिल हुआ. जहां Netflix के मुताबिक, इसे 1.5 मिलियन व्यूज मिले थे. ओरमैक्स मीडिया के 7 जुलाई को शेयर किए गए डेटा के अनुसार, 29 जून से 5 जुलाई वाले हफ़्ते में इस एपिसोड को 9.7 मिलियन व्यूज मिले थे. 14 जुलाई को उन्होंने 6 से 12 जुलाई वाले हफ़्ते का डेटा शेयर किया, जिसमें शो को 4.9 मिलियन व्यूज मिले थे.
अब तक, नए सीजन का सबसे सफल एपिसोड पहला एपिसोड रहा है, जो 20 जून को रिलीज हुआ था. इसमें एक्ट्रेस आलिया भट्ट शामिल थीं. इस एपिसोड को YouTube पर अभी तक 67 मिलियन बार देखा जा चुका है और यह लगातार तीन हफ़्तों तक Netflix की ग्लोबल टॉप 10 नॉन-इंग्लिश भाषा वाले शो की लिस्ट में भी शामिल रहा. पहले हफ़्ते में शो को Netflix पर 1.5 मिलियन व्यूज़ मिले. दूसरे हफ़्ते में इसे 2.4 मिलियन व्यूज़ मिले और तीसरे हफ़्ते में इसे 2.2 मिलियन व्यूज़ मिले. ओरमैक्स मीडिया के अनुसार, एपिसोड को पहले हफ़्ते (15-21 जून) में 10 मिलियन व्यूज़ और दूसरे हफ़्ते (22-28 जून) में 8.1 मिलियन व्यूज मिले.
'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सारंडोस से समय रैना के शो के बारे में कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं, इस शो के साथ पहले से ही बहुत बड़ी ऑडियंस और एक बेहद लोकप्रिय होस्ट जुड़े हुए थे. इसलिए इसमें वे सभी खूबियां थीं जो लोग चाहते थे. हम इसे लाने में कामयाब रहे. इसलिए हम इसे लेकर उत्साहित हैं.' 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीज़न का छठा एपिसोड, जिसमें एक्टर वरुण धवन नजर आएंगे. 4 सितंबर को प्रीमियर होगा. यह एपिसोड खास तौर पर नेटफ्लिक्स पर ही मौजूद होगा.