Comedian Sunil Pal Shocking Transformation: खाली जेब आपको वह सिखा सकती है, जो दुनिया का कोई संस्थान और शिक्षक नहीं सिखा सकता.  ‘दि कपिल शर्मा शो’ में खान सर ने गरीबी को इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक बताया था. दरअसल, कपिल शर्मा की फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ के प्रीमियर पर पहुंचे सुनील पाल के खराब हाल देखकर दर्शक दुखी हो रहे हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:20 PM IST
पैरों में चप्पल और बेकारी की मायूसी...कपिल शर्मा के इवेंट में दिखा कभी हंसाने वाला चेहरा, अब चिंता में डाल गया ये ट्रांसफॉर्मेशन

Comedian Sunil Pal Shocking Transformation: मुंबई की चमकदार लाइट्स के बीच कपिल शर्मा की नई फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' का प्रीमियर एक बड़ा आयोजन बन गया. रेड कार्पेट पर बॉलीवुड के कई चहेते चेहरे नजर आए, जैसे टाइगर श्रॉफ, अमीषा पटेल, सुनील शेट्टी, तब्बू, अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी, भारती सिंह, जॉनी लीवर और आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी के साथ. कृष्णा अभिषेक, आर्चना पूरण सिंह, मनीष पॉल और जाकिर खान जैसे कॉमेडी के सितारे भी मौजूद थे. सबकी नजरें कपिल की इस कॉमेडी पर टिकी हुई थीं, जो पुरानी हिट का सीक्वल है और दर्शकों को फिर से हंसाने का वादा करती है.

कॉमेडियन सुनील पाल की बदहाली पर आया रोना

हालांकि, इस चमक-धमक भरे माहौल में एक शख्स ऐसा था जिसने सबको चौंका दिया. वो शख्स है, कॉमेडियन सुनील पाल. जो कभी स्टैंड-अप की दुनिया में बड़ा नाम थे, प्रीमियर पर पहुंचे तो उनका लुक देखकर लोग हैरान रह गए. पहले की तरह गोल-मटोल चेहरा नहीं, बल्कि काफी पतले हो चुके थे वो. नीली शर्ट, काली पैंट, काली टोपी और पैरों में स्लिपर्स – सिंपल कपड़े थे, लेकिन उनका बदला हुआ रूप सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया. पपराजी के सामने पोज देते हुए वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होते ही तरह-तरह के कमेंट्स आने लगे.

सुनील पाल का ये नया अवतार देखकर फैंस को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ. एक समय वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विनर थे, लोगों को अपनी मिमिक्री और मजाकिया अंदाज से खूब हंसाते थे. कई फिल्मों में छोटे-मोटे रोल किए, कॉमेडी सर्कस जैसे शोज में नजर आए. लेकिन पिछले कुछ सालों में वो ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहे. अब अचानक इस प्रीमियर पर आकर उन्होंने सबका ध्यान खींच लिया. उनका वजन इतना कम हो जाना कि चेहरा ही बदल सा गया, ये देखकर कई लोग चिंतित हो गए. कुछ ने पूछा कि क्या सब ठीक है, तो कुछ ने पुरानी यादें ताजा कीं.

नेटवर्थ के दावों ने चौंकाया

सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होते देर नहीं लगी. एक यूजर ने लिखा, 'भाई इतने पतले कैसे हो गए, पहले तो कितने हेल्दी लगते थे? वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि नई कॉमेडियंस से जलन रखते हैं, अब खुद का लुक ही बदल दिया. बता दें कि सुनील पाल ने हमेशा नए कॉमेडियंस पर टिप्पणियां की हैं, कपिल शर्मा को भी कभी-कभी निशाने पर लिया, लेकिन इस बार वो खुद चर्चा में आ गए. उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लगता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आया है.

प्रीमियर की रौनक में सुनील पाल की मौजूदगी ने एक अलग रंग भर दिया. कपिल की फिल्म को सपोर्ट करने आए थे वो, पुरानी दोस्ती निभाने. लेकिन उनका बदला लुक ही सुर्खियां बटोर रहा है. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही सुनील खुद कुछ बताएं, अपनी सेहत के बारे में आश्वस्त करें. आखिर हंसाने वाले का चेहरा उदास नहीं देखा जाता. ये वायरल फोटो और वीडियो ने एक बार फिर सुनील पाल को लोगों की यादों में ला दिया, हालांकि थोड़ी चिंता के साथ. उम्मीद है वो जल्दी ही स्टेज पर लौटें और फिर से सबको हंसाएं. 

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है.

Comedian Sunil Pal

