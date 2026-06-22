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सुनील पाल ने कसा समय रैना पर तंज, अब तक नहीं भूले कपिल शर्मा के शो पर हुई बेइज्जती; बोले- 'तेरे मुंह से गंदगी क्यों निकलती है फिर...'

कॉन्ट्रोवर्सी के बाद समय रैना ने हाल ही में अपने स्टैंडअप कॉमेडियन शो 'लेटेंट' के दूसरे सीजन के साथ वापसी की है. लेकिन इस बीच कॉमेडियन सुनील पाल ने उनपर पुरानी बात को लेकर तंज कस दिया है. सुनील पाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 22, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:54 PM IST
सुनील पाल ने कसा समय रैना पर तंज, अब तक नहीं भूले कपिल शर्मा के शो पर हुई बेइज्जती; बोले- 'तेरे मुंह से गंदगी क्यों निकलती है फिर...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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