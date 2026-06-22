इस साल की शुरुआत में समय रैना ने अपने स्टैंड-अप स्पेशल 'स्टिल अलाइव' में सुनील पाल की ट्रोलिंग का जवाब दिया था. उन्होंने कहा था कि कपिल शर्मा खुद उनके शो में आना चाहते थे और उन्होंने सुनील पाल को लेकर भी कुछ तीखी टिप्पणियां की थीं. वहीं हाल ही में 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' के प्रीमियर एपिसोड में भी समय ने पुराने मजाक को दोहराया. अब सुनील पाल के ताजा रिएक्शन के बाद एक बार फिर दोनों कॉमेडियनों के बीच की ये जुबानी जंग बहस का टॉपिक बन गई है. सोशल मीडिया पर फैंस भी दो हिस्सों में बंटे नजर आ रहे हैं. कुछ लोग सुनील पाल के सपोर्ट में हैं, जबकि कुछ समय रैना की कॉमेडी के मजाक को सही ठहरा रहे हैं.