स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना इन दिनों अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' को लेकर लगातार खबरों में छाए हुए हैं. इस शो के नए सीजन की कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वारयल हो रही हैं. लेकिन इसी बीच कॉमेडियन सुनील पाल ने एक बार फिर समय रैना पर निशाना साधा है. दरअसल, कुछ समय पहले कपिल शर्मा के शो में समय रैना ने सुनील पाल के दांतों को लेकर मजाक किया था. अब सुनील पाल ने उसी अंदाज में जवाब देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं
नेटफ्लिक्स पर हाल ही में स्ट्रीम हो रहे 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में सुनील पाल और समय रैना एक साथ नजर आए थे. इसी शो के दौरान समय रैना ने मजाकिया अंदाज में सुनील पाल से पूछा था, 'सर, आप ब्रश क्यों नहीं करते?' उस समय ये लाइन लोगों के बीच काफी वायरल हुई थी. अब उसी क्लिप को फिर से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. एक इंटरव्यू में जब सुनील पाल से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी समय रैना के अंदाज में जवाब दिया और पुरानी बातों को याद करते हुए अपनी भड़ास निकाल दी.
इस वीडियो में सुनील पाल ने समय रैना की मिमिक्री करते हुए कहा कि वो उन्हें सिर्फ इसलिए माफ करते हैं क्योंकि उनके नाम में ही रात छिपी हुई है. इसके बाद उन्होंने मजाकिया लेकिन तीखे अंदाज में कहा, 'तू तो ब्रश करता है, फिर तेरे मुंह से इतनी गंदगी क्यों निकलती है?' सुनील का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कई लोग इसे रोस्ट का जवाब बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे दोनों कॉमेडियनों के बीच चल रही जुबानी जंग का नया विवाद मान रहे हैं.
सुनील पाल ने ये भी कहा कि जिस माहौल में ये सब हुआ, वह एक रोस्ट शो का हिस्सा था. उनके मुताबिक, उस शो का मकसद ही एक-दूसरे पर मजाक करना और चुटकी लेना था. उन्होंने कहा कि अगर वो रोस्टिंग का मंच नहीं होता तो शायद उन्हें वहां बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती. सुनील ने कहा कि शो खास तौर पर समय रैना के अंदाज और उनके लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया था. इसलिए वहां होने वाली बातचीत को उसी नजरिए से देखी जानी चाहिए.
सुनील पाल और समय रैना के बीच ये तनातनी नई नहीं है. पिछले साल जब 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का पहला सीजन आया था, तब सुनील पाल ने समय रैना की कॉमेडी में इस्तेमाल होने वाली भाषा पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि कॉमेडी में गाली-गलौज और भद्दे शब्दों की जरूरत नहीं होती. इतना ही नहीं, उन्होंने समय को सलाह दी थी कि उन्हें कपिल शर्मा जैसे कलाकारों से साफ-सुथरी कॉमेडी सीखनी चाहिए. सुनील के इन बयानों के बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई थी.
इस साल की शुरुआत में समय रैना ने अपने स्टैंड-अप स्पेशल 'स्टिल अलाइव' में सुनील पाल की ट्रोलिंग का जवाब दिया था. उन्होंने कहा था कि कपिल शर्मा खुद उनके शो में आना चाहते थे और उन्होंने सुनील पाल को लेकर भी कुछ तीखी टिप्पणियां की थीं. वहीं हाल ही में 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' के प्रीमियर एपिसोड में भी समय ने पुराने मजाक को दोहराया. अब सुनील पाल के ताजा रिएक्शन के बाद एक बार फिर दोनों कॉमेडियनों के बीच की ये जुबानी जंग बहस का टॉपिक बन गई है. सोशल मीडिया पर फैंस भी दो हिस्सों में बंटे नजर आ रहे हैं. कुछ लोग सुनील पाल के सपोर्ट में हैं, जबकि कुछ समय रैना की कॉमेडी के मजाक को सही ठहरा रहे हैं.