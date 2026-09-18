'दुपहिया' लेकर लौट रहा है नया सीजन, प्राइम वीडियो ने किया रिलीज डेट का खुलासा; इस दिन होगा प्रीमियर

प्राइम वीडियो ने अपनी चर्चित कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'दुपहिया' के दूसरे सीजन की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. काल्पनिक गांव धड़कपुर की कहानी एक बार फिर दर्शकों को हंसी और ड्रामे से भरपूर सफर पर ले जाने वाली है. 'दुपहिया सीजन 2' का प्रीमियर 1 अक्टूबर को होगा. नए सीजन में धड़कपुर के लोगों के सामने एक बार फिर कई नई परेशानियां और चुनौतियां आने वाली हैं. इन मुश्किलों के बीच गांव में पहले से ज्यादा हंगामा और मजेदार घटनाएं देखने को मिलेंगी.
सीजन 2 में पहले सीजन के कई कलाकार अपने पुराने किरदारों में वापसी कर रहे हैं. इनमें गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी और यशपाल शर्मा शामिल हैं. इस बार शो की कास्ट में भोजपुरी अभिनेता और सिंगर दिनेश लाल यादव भी नजर आएंगे, जिन्हें फैंस निरहुआ के नाम से जानते हैं. उनकी एंट्री से नए सीजन की कहानी में क्या बदलाव आता है. यह देखना दिलचस्प होगा.
यह सीरीज धड़कपुर नाम के एक काल्पनिक गांव पर आधारित है, जो अपने अनोखे किरदारों और छोटे शहर वाली खासियत के लिए जाना जाता है. जहाँ पहला सीजन गांव और वहां के लोगों के इर्द-गिर्द घूमता था. वहीं, नया सीज़न किरदारों के लिए नई चुनौतियां और बड़ी मुश्किलें लेकर आएगा.
सोनम नायर के निर्देशन में बनी 'दुपहिया' सीज़न 2 को बॉम्बे फ़िल्म कार्टेल LLP के बैनर तले सलोना बैंस जोशी और शुभ शिवदासानी ने बनाया और प्रोड्यूस किया है. इस सीरीज़ को अविनाश द्विवेदी और चिराग गर्ग ने बनाया और लिखा है. प्राइम वीडियो के डायरेक्टर और ओरिजिनल्स के हेड, निखिल मधोक ने कहा कि पहले सीज़न को मिले रिस्पॉन्स से पता चला कि कहानी दर्शकों को पसंद आई. उन्होंने 'दुपहिया' की दुनिया को आकार देने का श्रेय शो के क्रिएटर्स और राइटर्स को दिया और कहा कि नया सीजन इसके सादे, मासूमियत और हल्के-फुल्के अंदाज़ को वापस लाएगा.
इसके क्रिएटर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सलोना बैंस जोशी और शुभ शिवदासानी ने कहा कि कहानी भले ही ग्रामीण भारत पर आधारित है. लेकिन यह सपनों और रोजमर्रा की भागदौड़ जैसे आम विषयों के इर्द-गिर्द घूमती है. उन्होंने एक बयान में कहा, 'दुपहिया' हमेशा से हमारे दिल के करीब रही है. हालांकि, इसकी कहानी ग्रामीण भारत में सेट है. लेकिन असल में यह बड़े सपनों और रोज़मर्रा की भागदौड़ के बीच टकराव की कहानी है. इस सफ़र में मिलने वाले अनपेक्षित हास्य की भी.' उन्होंने आगे कहा कि सीजन 2 में किरदारों के लिए नई चुनौतियां और बड़े दांव होंगे, साथ ही कॉमेडी के साथ-साथ भावनात्मक पलों को भी दिखाया जाएगा. 'दुपहिया' सीज़न 2, 1 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा.