/हेरा फेरी 3 से अलग हुए प्रियदर्शन, छोड़ी अक्षय कुमार-सुनील शेट्टी की फिल्म; बोले-कभी रिलीज नहीं होगी...

लंबे समय से हेरा फेरी 3 को लेकर चर्चा बनी हुई है. कभी परेश रावल का फिल्म से बाहर होना तो कभी फिल्म का ठंडे बस्ते में चले जाना जैसी खबरें खूब चर्चा में रही. वहीं, अब लेटेस्ट अपडेट में प्रियदर्शन ने भी हेरा फेरी 3 से एग्जिट ले ली है.
उन्होंने यह भी आशंका जताई कि कई कानूनी विवादों और आपसी मतभेदों के चलते यह फिल्म शायद कभी सिनेमाघरों में रिलीज ही नहीं हो पाएगी. फिल्म के राइट्स और कास्ट को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है.
ये खुलासा तब हुआ जब प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने वरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि प्रियदर्शन अब फिल्म का डायरेक्शन नहीं कर रहे हैं. इस पर रिएक्ट करते हुए प्रियदर्शन ने कहा- फिरोज ने जो कहा है, वो बिल्कुल सही है. फिलहाल मेरा 'हेरा फेरी 3' से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने आगे कहा, 'मेरी जानकारी के अनुसार, कई कानूनी विवादों और निजी मतभेदों के चलते 'हेरा फेरी 3' शायद कभी रिलीज नहीं हो पाएगी. इसमें मेरा होना या न होना अब ज्यादा मायने नहीं रखता.
प्रियदर्शन ने आगे कहा, 'फिल्म का बनना ही तय नहीं प्रियदर्शन ने बताया कि प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने जो कहा है, वह सच है. मैं इस समय 'हेरा फेरी 3' से नहीं जुड़ा हूं. उन्होंने आगे कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, कई कानूनी उलझनों और आपसी विवादों के कारण यह फिल्म कभी पर्दे पर नहीं आ पाएगी. इसमें मेरा शामिल होना या न होना अब कोई मायने नहीं रखता.
प्रियदर्शन के इस बयान ने उन करोड़ों फैंस की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है, जो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की आइकॉनिक तिकड़ी को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे थे. खास बात ये थी कि प्रियदर्शन भी 2000 की सुपरहिट 'हेरा फेरी' के बाद एक बार फिर इस फ्रेंचाइजी की कमान संभालने वाले थे.
'हेरा फेरी 3' लंबे समय से विवादों में घिरी हुई है. सबसे बड़ा विवाद फिल्म के राइट्स को लेकर है. दक्षिण भारत की प्रोडक्शन कंपनी सेवेन आर्ट्स इंटरनेशनल का दावा है कि 'हेरा फेरी' फ्रेंचाइजी और उसके किरदारों के अधिकार उसके पास हैं. वहीं, फिल्म मेकर फिरोज नाडियाडवाला इस दावे को लगातार खारिज करते रहे हैं. मामला तब और उलझ गया जब अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस की ओर से कहा गया कि उन्होंने फिल्म के अधिकार फिरोज नाडियाडवाला से इस भरोसे पर खरीदे थे कि उनके पास ही वैध अधिकार मौजूद हैं.