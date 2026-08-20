'वो मुझे कभी फोन नहीं करता', कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदम के बड़े भाई का छलका दर्द, बोले- 'हम 6 भाई-बहन थे, चार गुजर चुके हैं...'

Brahmanandam Elder Brother Expressed his Pain: तेलुगु सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन और कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर ब्रह्मानंदम एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं. लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या कॉमेडी नहीं, बल्कि उनके परिवार का मामला है. एक्टर के बड़े भाई श्री वदन ने हाल ही में उनके साथ अपने रिश्ते और कम होती बातचीत को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बातचीत में बताया कि 6 भाई-बहनों के परिवार में अब सिर्फ वो और ब्रह्मानंदम ही बचे हैं. अपने गृहनगर में अकेले रहने वाले श्री वदन ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अक्सर अपने परिवार और अपनों की कमी महसूस होती है. उनकी बातों में शिकायत से ज्यादा छोटे भाई से मिलने और बात करने की इच्छा दिखाई दी.