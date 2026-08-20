'वो मुझे कभी फोन नहीं करता', कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदम के बड़े भाई का छलका दर्द, बोले- 'हम 6 भाई-बहन थे, चार गुजर चुके हैं...'

Brahmanandam Elder Brother Expressed his Pain: साउथ के दिग्गज एक्टर ब्रह्मानंदम के बड़े भाई श्री वदन ने उनके साथ अपने रिश्ते और कम बातचीत पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि चार भाई-बहनों को खोने के बाद, वो अपने गृहनगर में अकेले रहते हैं और अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं.
Brahmanandam Elder Brother Expressed his Pain: तेलुगु सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन और कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर ब्रह्मानंदम एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं. लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या कॉमेडी नहीं, बल्कि उनके परिवार का मामला है. एक्टर के बड़े भाई श्री वदन ने हाल ही में उनके साथ अपने रिश्ते और कम होती बातचीत को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बातचीत में बताया कि 6 भाई-बहनों के परिवार में अब सिर्फ वो और ब्रह्मानंदम ही बचे हैं. अपने गृहनगर में अकेले रहने वाले श्री वदन ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अक्सर अपने परिवार और अपनों की कमी महसूस होती है. उनकी बातों में शिकायत से ज्यादा छोटे भाई से मिलने और बात करने की इच्छा दिखाई दी.
श्री वदन के मुताबिक, ब्रह्मानंदम हाल ही में उनके कस्बे में आए थे, लेकिन दोनों के बीच मुलाकात या बातचीत नहीं हो सकी. उन्होंने अपने मन की बात शेयर करते हुए कहा, 'हम 6 भाई-बहन थे. चार गुजर चुके हैं, और हम दोनों ही बचे हैं. मैं ही अकेला अपने गृहनगर में रह गया हूं.'
श्री वदन ने कहा, 'ब्रह्मानंदम हाल ही में कस्बे में आए थे, लेकिन बिना उनसे मिले ही चले गए. मुझे उम्मीद रहती है कि मेरा छोटा भाई कभी फोन करके पूछेगा, 'अन्नय्या (भाई), कैसे हो?' लेकिन वो कभी फोन नहीं करता'. उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है और फैंस भी इस इमोशनल रिश्ते पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. हालांकि, खास बात ये है कि श्री वदन ने इस दूरी के लिए ब्रह्मानंदम को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया. उन्होंने कहा कि एक्टर की प्रोफेशनल लाइफ काफी बिजी है और शूटिंग के सिलसिले में उन्हें लगातार ट्रैवल करना पड़ता है. इसके बावजूद बड़े भाई की चाहत सिर्फ इतनी है कि छोटा भाई कभी कुछ पल निकालकर उनका हाल पूछ ले.
श्री वदन ने कहा, 'वो एक बड़े कलाकार हैं, तो हो सकता है कि वो फिल्म की शूटिंग में बिजी हों, लेकिन वो निश्चित रूप से मुझे फोन करने के लिए एक या दो मिनट का समय निकाल सकते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'जब महान लोग अपने करीबियों से बात करते हैं, तो उन्हें खुशी मिलती है.' उनके शब्दों में सालों पुराने भाईचारे की वो उम्मीद साफ दिखाई देती है, जो बिजी लाइफ के बावजूद आज भी कायम है.
ब्रह्मानंदम की बात करें तो, उन्होंने इंडियन सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है. चार दशक से ज्यादा लंबे करियर में वो 1000 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं और उनकी कॉमिक टाइमिंग ने कई जनरेशन की ऑडियंस को हंसाया है. उनके नाम जिंदा एक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है. सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2009 में पद्म श्री से सम्मानित किया था.
ऐसे में उनके बड़े भाई का ये इमोशनल बयान फिल्म जगत की चकाचौंध से अलग उनके पर्सनल लाइफ का एक संवेदनशील पहलू सामने लाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस बातचीत के बाद अब फैंस की नजर इस बात पर है कि क्या दोनों भाइयों के बीच फिर से पहले जैसी बातचीत और नजदीकी देखने को मिलेगी.