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'वो मुझे कभी फोन नहीं करता', कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदम के बड़े भाई का छलका दर्द, बोले- 'हम 6 भाई-बहन थे, चार गुजर चुके हैं...'

Brahmanandam Elder Brother Expressed his Pain: साउथ के दिग्गज एक्टर ब्रह्मानंदम के बड़े भाई श्री वदन ने उनके साथ अपने रिश्ते और कम बातचीत पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि चार भाई-बहनों को खोने के बाद, वो अपने गृहनगर में अकेले रहते हैं और अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 20, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:29 AM IST
'वो मुझे कभी फोन नहीं करता', कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदम के बड़े भाई का छलका दर्द, बोले- 'हम 6 भाई-बहन थे, चार गुजर चुके हैं...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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