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Mehmood Death Anniversary: कॉमेडी किंग महमूद को जब मीना कुमारी के घर मिला प्यार, स्ट्रगल के दिनों में रचाई शादी

कॉमेडी किंग महमूद अली पर्दे पर कॉमेडी के किंग माने जाते थे. स्ट्रगल के दिनों में उनकी पर्सनल लाइफ में बड़ा बदलाव आया था. महमूद एक्ट्रेस मीना कुमारी के घर पर टेबल टेनिस सिखाने जाते थे. वहां उन्हें उनकी बहन से प्यार हो गया था.

Written ByShilpa
Published: Jul 23, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:36 AM IST
Mehmood Death Anniversary: कॉमेडी किंग महमूद को जब मीना कुमारी के घर मिला प्यार, स्ट्रगल के दिनों में रचाई शादी

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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