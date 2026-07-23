Mehmood Death Anniversary: कॉमेडी किंग महमूद को जब मीना कुमारी के घर मिला प्यार, स्ट्रगल के दिनों में रचाई शादी

हिंदी सिनेमा कॉमेडी की बात आती है तो सबसे पहले महमूद अली का नाम आता है. हिंदी सिनेमा में महमूद अपने बोलने के अंदाज, कमाल की कॉमिक टाइम और चेहरे के एक्सप्रेशन के लिए जाने जाते थे. उन्होंने अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों को हंसाया. हिंदी सिनेमा में ऊंचा मुकाम हासिल करने से पहले उन्होंने काफी स्ट्रगल किया.
महमूद अली को इंडस्ट्री में स्ट्रगल के दौरान प्यार मिला था. दरअसल शुरुआत दिनों में जब वह संघर्ष कर रहे थे. तब उनकी निजी लाइफ में बड़ा बदलाव देखने को मिला था. कम लोगों को ही पता होगा कि महमूद ने मीना कुमारी के घर पर टेबल टेनिस सिखाने जाते थे. वहीं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पर्सनल लाइफ में बदलाव आ गया.
मीना कुमारी के घर टेबल टेनिस सिखाने के दौरान वह इंडस्ट्रीमें अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे. मीना कुमारी के घर आने जाने के दौरान उनकी मुलाकात मधु से हुई. मधु मीना कुमारी की बहन है. धीरे-धीरे उनका रिश्ता मजबूत बन गया. साल 1953 में महमूद ने मधु से शादी कर ली. कुछ सालों बाद दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद एक्टर ने दूसरी शादी कर ली. शादी के बाद भी वह इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे. वह उस दौरान फिल्मों में छोटे किरदार करते थे.
महमूद अली का जन्म 29 सितंबर 1932 में मुंबई में हुआ था. महमूद के पिता मुमताज अली उस दौर के पॉपुलर एक्टर थे. घर में उन्होंने शुरू से फिल्मों कम माहौल देखा था. बचपन से ही महमूद का झुकाव एक्टिंग की तरफ था. पिता के एक्टर होने के बाद भी महमूद का फिल्मी सफर आसान नहीं था.
महमूद ने अपने करियर की शुरुआत 1943 में फिल्म किस्मत में बाल कलाकार के रूप में किया था. फिल्म में उन्होंने अशोक कुमार के बचपन की भूमिका निभाई थी. इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कई छोटे किरदार किए लेकिन पहचान मिलने में उन्हें काफी समय लग गया.
1950 से 1960 के दशक में महमूद ने कई हिट फिल्मों में काम किया और धीरे-धीरे दर्शकों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी. गुमनाम, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, भूत बंगला, कुंवारा बाप, हमजोली और नौकर फिल्मों में उनके काम को काफी पसंद किया गया.
महमूद को उनके काम के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. सेहत से जुड़ी समस्या की वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था. साल 2004 में इलाज के लिए अमेरिका गए महमूद का निधन 23 जुलाई 2004 को गया.