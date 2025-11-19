कॉमेडी क्वीन गुड्डी मारुति का तब और अब लुक वायरल, बचपन की मुस्कान ने जीता दिल, सोशल मीडिया पर शेयर फोटो

हिंदी सिनेमा का हंसाने और गुदगुनाने पर मजबूर कर देने वाला चेहरा गुड्डी मारुति सभी को याद होगीं. डायलॉग बोलकर कॉमेडी करना आसान होता है, लेकिन गुड्डी के चेहरे के एक्सप्रेशन ही दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते थे.
बुधवार को गुड्डी ने अपने बचपन की प्यारी सी फोटो फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसे देखकर किसी के लिए भी उन्हें पहचान पाना मुश्किल होगा. कॉमेडी टाइमिंग की क्वीन गुड्डी मारुति ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की है. एक्ट्रेस ने फोटो के कोलाज में एक तरफ अपने बचपन की तो दूसरी तरफ अपनी यंग एज की फोटो पोस्ट की है. बचपन की फोटो में गुड्डी खिलकर मुस्कुराती दिख रही हैं और माथे पर लाल बिंदी भी लगा रही हैं, जबकि दूसरी फोटो में वे बहुत शांत और प्यारी लग रही हैं.
गुड्डी मारुति ने शेयर की फोटो
एक्ट्रेस ने फोटो के कैप्शन में लिखा, ‘मेरी बचपन की तस्वीर, तब और अब.’ गुड्डी मारुति भले ही पर्दे से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हिंदी सिनेमा जगत की पुरानी यादों को ताजा करती रहती हैं. इससे पहले अपने पोस्ट में उन्होंने जूही चावला और अक्षय कुमार के साथ अपनी थ्रो-बैक फिल्मों का पोस्ट डाला था, जिस पर उन्होंने लिखा, ‘एक 'किस' की कीमत तुम क्या जानो अक्षय बाबू.’ ये सीन 1992 में आई फिल्म 'खिलाड़ी'' का है, जिसमें वे अक्षय कुमार के साथ जबरदस्ती किस करती दिखी थीं.
गुड्डी मारुति का फिल्मी करियर
गुड्डी मारुति ने हिंदी सिनेमा में लगभग हर बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर की थी. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'सौ दिन सास के' से की थी, जो साल 1980 में आई थी. जिसके बाद गुड्डी साल 1985 में आई 'बेवफाई', 'मां कसम', 1986 में आई 'आग और शोला', 'नगीना', 1987 में आई 'हुकूमत' समेत 'कसम', 'जैसी करनी वैसी भरनी' और 'बलवान' में दिखीं थी. फिलहाल एक्ट्रेस पर्दे से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आज भी अपने फैंस को गुदगुदाती रहती हैं.
