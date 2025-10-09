Advertisement
trendingNow12953659
Hindi Newsबॉलीवुड

सलमान-ऐश्वर्या की खूब होती थी लड़ाई... म्यूजिक कंपोजर ने खोले कई दबे राज, बोले- ‘बुरा लगता था, क्योंकि...’

Salman Khan Aishwarya Rai: सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' (1999) के सेट पर शुरू हुआ था और दोनों करीब दो साल तक साथ रहे. हालांकि, 2001 में दोनों का ब्रेकअप हो गया. इसी बीच एक मशहूर म्यूजिक कंपोजर ने कुछ ऐसे राज खोले, जो किसी को भी हैरान कर दें. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 09, 2025, 06:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान-ऐश्वर्या की खूब होती थी लड़ाई... म्यूजिक कंपोजर ने खोले कई दबे राज
सलमान-ऐश्वर्या की खूब होती थी लड़ाई... म्यूजिक कंपोजर ने खोले कई दबे राज

Salman Khan Aishwarya Rai Fights: म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने हाल ही में हिंदी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि अब वे कभी भी भंसाली के साथ काम नहीं करना चाहते, चाहे उन्हें 100 करोड़ रुपये ही क्यों न मिलें. दरअसल, नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी सीरीज में से एक 'हीरामंडी' के दौरान दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था. इस्माइल दरबार इस सीरीज का म्यूजिक एक साल से बना रहे थे.

हालांकि, किसी गलतफहमी के चलते उन्हें प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा. इसी के बाद दोनों के बीच की दूरी और बढ़ती चली गई. इस्माइल दरबार ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि भंसाली के साथ उन्होंने 'हम दिल दे चुके सनम' और 'देवदास' जैसी आइकॉनिक फिल्मों में काम किया. इन फिल्मों में सलमान खान, ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे थे. उन्होंने बताया कि फिल्मों की सफलता के बावजूद पर्दे के पीछे कई तरह के मतभेद होते थे. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

भंसाली से नाराज हो गए थे सलमान खान 

खासकर जब कास्टिंग को लेकर फैसले लिए जाते थे, तब अक्सर तनाव बढ़ जाता था. दरबार ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि 'देवदास' में शाहरुख खान को कास्ट करने से सलमान खान नाराज हो गए थे. उन्होंने बताया, “जब मुझे काम की जरूरत थी तो भंसाली ने मुझे 'हम दिल दे चुके सनम' दी और जब उन्हें मेरी जरूरत थी, तो मैंने बाकी काम छोड़ उनके साथ काम किया. मैं उन्हें अपना गॉडफादर मानता था. लेकिन मेरा दिल कहता है कि सलमान और भंसाली के बीच दरार शाहरुख को लेने से आई”. 

हिंदी सिनेमा का वो डायरेक्टर, जिसे सिर्फ 1 फिल्म ने किया बर्बाद, बेचना पड़ा घर-द्वार, आखिरी फिल्म पूरी होने से पहले छोड़ दी दुनिया

खूब होती थी दोनों की लड़ाई

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, “अगर मैं किसी की दो बार मदद करूं और तीसरी बार वो मेरे मुकाबले वाले को रख ले, तो मुझे भी दुख होगा”. जब उनसे पूछा गया, “क्या सलमान को इसलिए नहीं लिया गया, क्योंकि उनका ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप हो गया था?”, तो दरबार ने कहा कि ऐसा लोग मानते हैं. उन्होंने कहा, “उन दोनों की लड़ाइयों की खबरें उस वक्त हर जगह थीं. हमें भी बुरा लगता था क्योंकि दोनों बहुत करीब थे. पर ये सब अब पुरानी बातें हैं. सलमान अब इतने समझदार हैं कि वो इस पर कभी कुछ नहीं बोलेंगे”.

fallback

प्रहलाद कक्कर ने भी किए थे खुलासे

एक बार ऐड फिल्ममेकर प्रहलाद कक्कर ने भी दोनों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था. उन्होंने बताया कि वो ऐश्वर्या राय के उसी बिल्डिंग में रहते थे और कई बार उन्होंने सलमान और ऐश्वर्या के बीच झगड़े देखे थे. उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या बहुत दुखी थीं, क्योंकि ब्रेकअप के बाद फिल्म इंडस्ट्री ने सलमान का साथ दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया. उनके लिए ये बहुत बड़ी चोट थी. प्रहलाद ने आगे बताया कि यही वजह थी कि ऐश्वर्या का इंडस्ट्री पर से भरोसा थोड़ा टूट गया था. 

2 साल किया एक दूसरे को डेट 

उन्होंने कहा, “उन्हें लगा कि इंडस्ट्री ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस थीं. यही उनका सबसे बड़ा दर्द था. इस वजह से वो अंदर से बहुत टूट गई थीं, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को पब्लिक में नहीं कहा. वो चुपचाप सब सह गईं और फिर अपने काम में खुद को साबित किया”. बता दें, सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' (1999) के सेट पर शुरू हुआ था और दोनों करीब दो साल तक साथ रहे. हालांकि, 2001 में दोनों का ब्रेकअप हो गया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanAishwarya Rai BachchanIsmail Darbar

Trending news

गणेशजी के लिए बसा ये गांव, सदियों पुराने मंदिर में दिव्य रूप में हैं शालिग्राम-गणपति
village
गणेशजी के लिए बसा ये गांव, सदियों पुराने मंदिर में दिव्य रूप में हैं शालिग्राम-गणपति
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
Jammu Kashmir
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
DNA
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?
jammu kashmir news
महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?
बिहार गजबे है... NDA-महागठबंधन में फंसा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, समझें INSIDE STORY
Bihar Election 2025
बिहार गजबे है... NDA-महागठबंधन में फंसा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, समझें INSIDE STORY
एक शहर, एक पीर लेकिन 2 मजार कैसे? मुंबई की दरगाह पर मुस्लिमों का 'दंगल'
mumbai
एक शहर, एक पीर लेकिन 2 मजार कैसे? मुंबई की दरगाह पर मुस्लिमों का 'दंगल'
दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
DNA
दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
army launches search operation
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
DNA Analsis
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला
Tariq Anwar
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला