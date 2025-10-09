सलमान-ऐश्वर्या की खूब होती थी लड़ाई... म्यूजिक कंपोजर ने खोले कई दबे राज, बोले- ‘बुरा लगता था, क्योंकि...’

Salman Khan Aishwarya Rai Fights: म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने हाल ही में हिंदी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि अब वे कभी भी भंसाली के साथ काम नहीं करना चाहते, चाहे उन्हें 100 करोड़ रुपये ही क्यों न मिलें. दरअसल, नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी सीरीज में से एक 'हीरामंडी' के दौरान दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था. इस्माइल दरबार इस सीरीज का म्यूजिक एक साल से बना रहे थे.

हालांकि, किसी गलतफहमी के चलते उन्हें प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा. इसी के बाद दोनों के बीच की दूरी और बढ़ती चली गई. इस्माइल दरबार ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि भंसाली के साथ उन्होंने 'हम दिल दे चुके सनम' और 'देवदास' जैसी आइकॉनिक फिल्मों में काम किया. इन फिल्मों में सलमान खान, ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे थे. उन्होंने बताया कि फिल्मों की सफलता के बावजूद पर्दे के पीछे कई तरह के मतभेद होते थे.

भंसाली से नाराज हो गए थे सलमान खान

खासकर जब कास्टिंग को लेकर फैसले लिए जाते थे, तब अक्सर तनाव बढ़ जाता था. दरबार ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि 'देवदास' में शाहरुख खान को कास्ट करने से सलमान खान नाराज हो गए थे. उन्होंने बताया, “जब मुझे काम की जरूरत थी तो भंसाली ने मुझे 'हम दिल दे चुके सनम' दी और जब उन्हें मेरी जरूरत थी, तो मैंने बाकी काम छोड़ उनके साथ काम किया. मैं उन्हें अपना गॉडफादर मानता था. लेकिन मेरा दिल कहता है कि सलमान और भंसाली के बीच दरार शाहरुख को लेने से आई”.

खूब होती थी दोनों की लड़ाई

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, “अगर मैं किसी की दो बार मदद करूं और तीसरी बार वो मेरे मुकाबले वाले को रख ले, तो मुझे भी दुख होगा”. जब उनसे पूछा गया, “क्या सलमान को इसलिए नहीं लिया गया, क्योंकि उनका ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप हो गया था?”, तो दरबार ने कहा कि ऐसा लोग मानते हैं. उन्होंने कहा, “उन दोनों की लड़ाइयों की खबरें उस वक्त हर जगह थीं. हमें भी बुरा लगता था क्योंकि दोनों बहुत करीब थे. पर ये सब अब पुरानी बातें हैं. सलमान अब इतने समझदार हैं कि वो इस पर कभी कुछ नहीं बोलेंगे”.

प्रहलाद कक्कर ने भी किए थे खुलासे

एक बार ऐड फिल्ममेकर प्रहलाद कक्कर ने भी दोनों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था. उन्होंने बताया कि वो ऐश्वर्या राय के उसी बिल्डिंग में रहते थे और कई बार उन्होंने सलमान और ऐश्वर्या के बीच झगड़े देखे थे. उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या बहुत दुखी थीं, क्योंकि ब्रेकअप के बाद फिल्म इंडस्ट्री ने सलमान का साथ दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया. उनके लिए ये बहुत बड़ी चोट थी. प्रहलाद ने आगे बताया कि यही वजह थी कि ऐश्वर्या का इंडस्ट्री पर से भरोसा थोड़ा टूट गया था.

2 साल किया एक दूसरे को डेट

उन्होंने कहा, “उन्हें लगा कि इंडस्ट्री ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस थीं. यही उनका सबसे बड़ा दर्द था. इस वजह से वो अंदर से बहुत टूट गई थीं, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को पब्लिक में नहीं कहा. वो चुपचाप सब सह गईं और फिर अपने काम में खुद को साबित किया”. बता दें, सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' (1999) के सेट पर शुरू हुआ था और दोनों करीब दो साल तक साथ रहे. हालांकि, 2001 में दोनों का ब्रेकअप हो गया.