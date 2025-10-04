नेटफ्लिक्स के इस शो पर विवाद, बहस में कूदे एलन मस्क; क्यों होने लगा ओटीटी प्लेटफॉर्म का खुला विरोध

नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया है. दुनियाभर के कहानीकारों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना और दर्शकों के दिलों में छाया रहा. अब इस सीरीज को लेकर नेटफ्लिक्स विवादों में घिर गया है. इस शो में ट्रांसजेंडर्स और एलजीबीटीक्यू को लेकर सुर्खियां बटोर रही है. हाल ही में शो को लेकर एलन मस्क भी नाराज हो गए और लोगों ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने की भी बात कर डाली है. आइये जानते हैं पूरा मामला.

दरअसल, एलन मस्क ने अपने फॉलोअर्स से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराने तक की बात कह दी है. मस्क ने बुधवार को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, अपने बच्चों की सेहत के लिए नेटफ्लिक्स को कैंसिल कर दें. उनका यह जवाब एक पोस्ट के लिए था, जिसमें नेटफ्लिक्स पर 'ट्रांसजेंडर जागरूकता एजेंडा' चलाने का आरोप लगाया गया था.यह विवाद नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड सीरीज 'डेड एंड: पैरानॉर्मल पार्क' के निर्माता हमीश स्टील से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कंजर्वेटिव कार्यकर्ता चार्ली किर्क पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें 'नाजी' कहा था. इसके बाद हमीश स्टील पर चार्ली की मौत का मजाक बनाने के आरोप लगने लगे.

इस सीरीज को लेकर मचा बवाल

डेड एंड: पैरानॉर्मल पार्क एक एनिमेटेड कॉमेडी सीरीज है, जो जून से अक्टूबर 2022 तक नेटफ्लिक्स पर दो सीजन तक चली. शो के पेज पर शामिल पोस्ट में लिखा है, 'यह डरावनी-लेकिन-प्यारी सीरीज एक प्रेतवाधित थीम पार्क में कर्मचारियों के एक विविध समूह का अनुसरण करती है, जिसमें प्रतिशोधी आत्माएं, एक बातूनी पग और LGBTQ+ प्रेम शामिल है.' शो के पहले सीजन को इसे कवर करने वाले कम ही आउटलेट्स से सकारात्मक समीक्षा मिली और रॉटन टोमाटोज़ पर केवल नौ समीक्षाओं के साथ इसका स्कोर 100 प्रतिशत है. अपनी 2022 की समीक्षा में, मैशबल ने शो की प्रशंसा करते हुए कहा, 'पैरानॉर्मल पार्क सार्थक LGBTQ प्रतिनिधित्व प्रदान करता है.' जनवरी 2023 में स्टील ने घोषणा की कि नेटफ्लिक्स ने शो को रद्द कर दिया है, उन्होंने कहा, 'इन पात्रों को उनके योग्य उचित अंत देने की हमेशा योजना थी. लेकिन दुख की बात है कि सत्ता में बैठे लोग अब और नहीं चाहते.' हालांकि, बयान में नेटफ्लिक्स की प्रशंसा करते हुए कहा गया है, 'मैं इस शो को शुरू करने और हमें यह कहानी बताने की स्वतंत्रता देने के लिए नेटफ्लिक्स के प्रति अपनी कृतज्ञता पर जोर देना चाहता हूं.'

क्यों नेटफ्लिक्स पर भड़के ट्रंप?

'डेड एंड: पैरानॉर्मल पार्क' में 'बार्नी' के नाम से एक ट्रांसजेंडर लड़का है. बताया जा रहा है कि इसके जरिए छोटे-छोटे बच्चों पर 'प्रो ट्रांसजेंडर' विचार थोपा जा रहा है. ट्रंप का मानना है कि यह सही नहीं है. इस शो को नेटफ्लिक्स ने साल 2023 में दो सीजन के बाद बंद कर दिया था. मस्क इसलिए नेटफ्लिक्स से चिढ़े हुए हैं क्योंकि एक तो इसने चार्ली किर्क की हत्या का कथित रूप से जश्न मनाने वाले कर्मचारी हैमिश स्टील की नियुक्ति की है और अपने प्लेटफॉर्म पर 'वेक एजेंडा' थोपने तथा 'गोरे लोगों से भेदभाव' करने जैसे शोज दिखा रही है.

बतौर मस्क यह बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है. ऊर्जा विभाग के पूर्व परमाणु वैज्ञानिक मैट वैन स्वोल ने भी अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करते हुए लिखा है, ''अगर कोई कंपनी चार्ली किर्क की हत्या का जश्न मनाने वाले व्यक्ति को काम पर रखती है और बच्चों पर प्रो-ट्रांस कंटेंट थोपती है, तो मैं उसे पैसा नहीं दूंगा.'' मस्क ने इस पर जवाब देते हुए लिखा था, ''मैं भी.''

कौन थे चार्ली किर्क?

डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले चार्ली किर्क अमेरिका के जाने-माने कंजरवेटिव एक्टिविस्ट थे. उन्होंने साल 2012 में महज 18 साल की उम्र में Turning Point USA (TPUSA) नाम के संगठन की शुरुआत की थी. किर्क की विचारधारा ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की विचारधाराओं से काफी मिलती-जुलती थी. वह अक्सर अप्रवासियों और ट्रांसजेंडर्स पर अपनी टिप्पणियों के चलते विवादों से घिरे रहे. बीते 11 सितंबर को अमेरिका के यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज फेस्टके दौरान किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद 31 साल के चार्ली को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं जा सका.