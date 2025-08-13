Coolie First Review: हिट या फ्लॉप? रजनीकांत की 'कुली' का पहला रिव्यू आया सामने, टिकट खरीदने से पहले जान लें कहानी

Coolie First Review: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म 'कुली' कुछ ही वक्त में सिनेमाघरों में आने देने वाली है. यह फिल्म 14 अगस्त को थिएटर में धमाल मचाने के लिए आ रही है. रिलीज से पहले फिल्म की काफी चर्चा हो रही है. माना जा रहा है कि फिल्म कुली बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करेगी और इसका पहला हफ्ता काफी शानदार रहने वाला है. हाल ही में रिलीज से पहले इस फिल्म को तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 'कुली' फिल्म को विशेष स्क्रीनिंग में देखा और इसकी खूब तारीफ की. उन्होंने फिल्म को लेकर पहला रिव्यू शेयर किया है.

50 साल पूरे होने पर एक्टर को दी बधाई

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने रजनीकांत की फिल्म 'कुली' का रिव्यू शेयर करते हुए इसे 'मास एंटरटेनर' बताया. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि 'मुझे अपने सुपरस्टार रजनीकांत सर को फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे करने पर बधाई देते हुए बेहद खुशी हो रही है.'

I am truly delighted to congratulate our Superstar rajinikanth sir on completing 50 glorious years in the film industry. Had the opportunity to get an early glimpse of his much-awaited movie Coolie, releasing tomorrow. I thoroughly enjoyed this power-packed mass entertainer… twitter.com/qiZNOj5yKI Udhay (Udhaystalin) August 13, 2025

कुली का फर्स्ट रिव्यू

फिल्म 'कुली' की तारीफ करते हुए लिखा, 'कल (14 अगस्त) को रिलीज हो रही बहुप्रतीक्षित फिल्म कुली की एक झलक पाने का मौका मिला. मुझे इस दमदार और मनोरंजक फिल्म का भरपूर आनंद आया और मुझे यकीन है कि यह दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीत लेगी.' उन्होंने आगे कहा कि 'कुली फिल्म को हर उम्र के लोगों को काफी पसंद आएगी और दुनियाभर के लोगों का दिल जीत लेगी.'

पूरी टीम को दी बधाई

आखरी में उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कुली की पूरी टीम को बधाई दी और सफलता की कामना करते हुए लिखा '@rajinikanth सर, @sunpictures, #Sathyaraj सर, @Dir_Lokesh, #AamirKhan सर, @iamnagarjuna सर, @nimmaupendra सर, @anirudhofficial, #SoubinShahir, @shrutihaasan और इस फिल्म के पीछे की पूरी टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं.'

काफी कुछ होगा 'कुली' फिल्म में खास

बता दें कि फिल्म 'कुली' का दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. रिलीज से पहले फिल्म ने दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. इस फिल्म को लोकेश कनगराज ने निर्देशित किया है. ये एक हाई-ऑक्टेन गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म में रजनीकांत के संग अक्किनेनी नागार्जुन, श्रुति हासन, उपेंद्र, सौबिन शाहिर, सत्यराज और आमिर खान जैसे कई कलाकार भी नजर आएंगे. फिल्म की कहानी आपको एक रहस्यमय शख्स के ईद-गिर्द घूमती नजर आएगी. फिल्म में आपको नागार्जुन एक खलनायक किरदार में दिखेंगे.