Coolie VS War 2: ‘कुली’ और ‘वॉर 2’ के बीच चल रहे घमासान पर फैंस ने सोशल मीडिया पर दिए रिएक्शन, जनिए कौन सी फिल्म कर रही ऑडियंस के दिल पर राज

Coolie VS War 2 fans reaction: रजनीकांत की 'कुली' और ह्रितिक रोशन की 'वॉर 2' थिएटर में बवाल मचा रही है. मगर इन दोनों फिल्मों को लेकर फैंस का क्या रिएक्शन है आइए जानते हैं.
Coolie VS War 2 fans reaction: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म 'कुली' 14 अगस्त को थिएटर में दस्तक दे चुकी है जिसको फैंस की ओर से काफी जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है. सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म का इंतजार साउथ ऑडियंस बेसब्री से करती है थलाइवा कि फिल्म रिलीज होते ही लोग सिनेमाघरों के बाहर लंबी लाइन लगा लेते हैं. वहीं रजनीकांत के फैंस सिर्फ साउथ में नहीं बल्कि नॉर्थ में भी हैं जिसके चलते थलाइवा की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादातर रूल करती है. वहीं 'कुली' को बॉक्स ऑफिस पर ह्रितिक रोशन की 'वॉर 2' बराबर की टक्कर दे रही है.
ह्रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म 'वॉर' साल 2019 में रिलीज हुई थी जो कि सुपरहिट रही थी. जिसके बाद फैंस इस मूवी के दुसरे पार्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. 14 अगस्त को 'वॉर 2' के रिलीज होते ही इस फिल्म को देखने के लिए टिकट काउंटर के बाहर लंबी लाइन लग गई थी. रजनीकांत की 'कुली' और ह्रितिक रोशन की 'वॉर 2' एक ही दिन रिलीज हुई हैं और दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग की है.
फैंस का रिएक्शन-
थलाइवा की फिल्म 'कुली' की हाइप काफी लंबे समय से सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बनी हुई थी जिसके लिए लोग अडवांस बुकिंग भी कर रहे थे. मगर ये फिल्म थिएटर में ह्रितिक रोशन के साथ क्लैश कर रही है, जिसमें साउथ स्टार जूनियर एनटीआर भी हैं जिसके चलते तेलुगु फैंस इस मूवी को देखना पसंद कर रहे हैं. वहीं सोशल मीडिया पर फैंस की ओर से दोनों फिल्मों को मिक्स रिस्पांस मिल रहा है. बात करें 'वॉर 2' की तो, फैंस इस फिल्म के पहले हाफ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं तो कुछ इस फिल्म के वीएफएक्स पर सवाल उठा रहे हैं. दूसरी ओर फिल्म 'कुली' को अच्छे के साथ-साथ कुछ नेगेटिव रिव्यू भी सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं. मगर दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रहे हैं.
