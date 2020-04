CoronaVirus: घर के बाहर अपने परिवार से ऐसे मिला डॉक्टर, तो इस एक्टर ने कह दी बड़ी बात

नई दिल्ली: एक्ट्रर व प्रोड्यूसर कमाल आर खान (KRK) अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. केआरके को कई बार ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा है, लेकिन इस बार एक्टर ने कुछ ऐसा काम किया है कि सोशल मीडिया पर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. दरअसल, इस वक्त देश में बॉलीवुड सेलेब्स कोरोना वायरस (CoronaVirus) को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं. इस वायरस के खिलाफ मुकाबले के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है और ऐसे में सभी को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है.

सोशल मीडिया पर छाई तस्वीर

इसी बीच केआरके द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई एक तस्वीर काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में एक डॉक्टर अपने घर के बाहर से अपने परिवार वालों से दूर से मुलाकात करता नजर आ रहा है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए केआरके ने कैप्शन में लिखा, 'जरा इस डॉक्टर को देखिए! वह अस्पताल में #कोरोना रोगियों की देखभाल कर रहे हैं और 3 दिनों के बाद अपने परिवार को देखने के लिए घर आए, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए वह घर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं. वह अंतिम सांस तक उनकी रक्षा करेंगे और फिर कुछ महिलाएं पुरुष की आलोचना करती हैं! वे इसके लायक नहीं हैं.'

Just see this Doctor! He is taking care of #Corona patients at the hospital and came home to see his family after 3 days. But he is not entering in the home for the safety of them. He will protect them till last breath. And then some women criticise man! They don’t deserve that. pic.twitter.com/HBdGh0PpNx

— KRK (@kamaalrkhan) March 31, 2020