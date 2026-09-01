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Crime Patrol Review: 'सिंघम' की आवाज में क्राइम की कहानी, अजय देवगन ने संभाली कमान; कैसा रहा पहला एपिसोड?

Crime Patrol Review: 'क्राइम पेट्रोल' के नए सीजन 'क्राइम का करंट' में अनूप सोनी की जगह बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की दमदार एंट्री हुई है. जानिए कैसा रहा पहला एपिसोड, शो में क्या नए बदलाव हुए हैं और क्या अजय देवगन इस शो के नए चेहरे के रूप में दर्शकों का दिल जीत पाएंगे? पढ़ें पूरी समीक्षा-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 01, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:46 PM IST
Crime Patrol Review: 'सिंघम' की आवाज में क्राइम की कहानी, अजय देवगन ने संभाली कमान; कैसा रहा पहला एपिसोड?
Image Credit: क्राइम पेट्रोल में अजय देवगन की नई पारी

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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