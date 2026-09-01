Crime Patrol Review: 'सिंघम' की आवाज में क्राइम की कहानी, अजय देवगन ने संभाली कमान; कैसा रहा पहला एपिसोड?

Crime Patrol Review: 'क्राइम पेट्रोल' की वापसी इस बार सिर्फ एक नए सीजन की शुरुआत नहीं है, बल्कि शो के चेहरे और उसके अंदाज में भी बड़ा बदलाव किया गया है. सालों तक अनूप सोनी की गंभीर और ठहरी हुई आवाज इस शो की पहचान रही है, लेकिन अब उस जगह बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने ली है. 'क्राइम पेट्रोल– क्राइम का करंट' सीजन का पहला एपिसोड 31 अगस्त को सोनी टीवी और सोनी लिव पर प्रसारित हुआ.
टीवी का नया सीजन न सिर्फ अपने होस्ट के बड़े स्टारडम को लेकर चर्चा में है, बल्कि उन विषयों को लेकर भी चर्चा में है, जिनमें अपराध की पुरानी, घिसी-पिटी और प्रेडिक्टेबल कहानियों को छोड़कर आज के दौर की कड़वी हकीकत को सामने रखा गया है.
इस सीजन का सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अजय देवगन 'क्राइम पेट्रोल' की गंभीरता और उसके पुराने ट्रीटमेंट के साथ फिट बैठ पाएंगे? पहले एपिसोड में इसका जवाब काफी हद तक 'हां' नजर आता है. अजय की आवाज में एक अलग तरह की गंभीरता है. वह कहानी को सिर्फ सुनाते नहीं, बल्कि दर्शकों से सीधे संवाद करते नजर आते हैं. यही नए सीजन की सबसे बड़ी खासियत है. उनके स्टारडम का इस्तेमाल शो को ग्लैमरस बनाने के बजाय कहानी के माहौल और उसके सामाजिक संदेश को मजबूत करने के लिए किया गया है.
अनूप सोनी की आवाज से लंबे समय से जुड़ी दर्शकों की भावनाएं इतनी मजबूत हैं कि अजय की तुलना उनसे होना स्वाभाविक है. इस मोर्चे पर नए होस्ट को पूरी तरह स्वीकार करने में दर्शकों को थोड़ा वक्त लग सकता है. अजय देवगन की मौजूदगी शो को तुरंत चर्चा में ले आती है. खासकर उनकी गंभीर स्क्रीन पर्सनैलिटी क्राइम स्टोरीज के लिए स्वाभाविक रूप से फिट बैठती है. उनकी पुलिस और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्मों की छवि भी यहां बखूबी काम करती है.
नए सीजन की खास बात यह है कि कहानी को सिर्फ अपराध और उसकी जांच तक सीमित नहीं रखा गया है. शो बदलते सामाजिक व्यवहार, सोशल मीडिया, तुरंत मिलने वाली वैलिडेशन और भावनाओं पर पड़ने वाले असर को भी अपराध की वजहों से जोड़ने की कोशिश करता है. यानी मेकर्स का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि 'अपराध किसने किया?', बल्कि यह भी है कि 'ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई?' यह बदलाव शो को आज के दर्शकों से जोड़ने में मदद करता है.
पहले एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत इसका माहौल है. कहानी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाता है और दर्शक को यह सोचने का मौका मिलता है कि आखिर मामला किस दिशा में जाएगा. 'क्राइम पेट्रोल' के पुराने फॉर्मेट से परिचित दर्शकों को कई चीजें जानी-पहचानी लगेंगी, लेकिन नई प्रस्तुति इसे थोड़ा फ्रेश फील देती है. जहां शो अच्छा काम करता है, वहीं कुछ जगहों पर कहानी का ट्रीटमेंट थोड़ा खींचा हुआ महसूस होता है. कुछ सीक्वेंस को छोटा किया जा सकता था, यही वजह है कि एपिसोड पूरी तरह से तेज रफ्तार थ्रिलर नहीं बन पाता.
फॉर्मेट की जड़ें वही हैं- अपराध, जांच, सस्पेंस और अंत में एक संदेश. फर्क इसकी पैकेजिंग में दिखाई देता है. नया सीजन आधुनिक अपराधों और बदलती सामाजिक आदतों को कहानी का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है. यही वजह है कि यह सिर्फ पुराने दर्शकों को वापस लाने के बजाय नई पीढ़ी को भी जोड़ने की कोशिश करता है. शो का मकसद डर पैदा करना नहीं, बल्कि दर्शकों को सतर्क करना भी है.
मेकर्स का अजय देवगन को बतौर होस्ट चुनना एक बहुत बड़ा मास्टरस्ट्रोक साबित होता है. स्क्रीन पर आते ही उनका वही ट्रेडमार्क ठहराव, आंखों की गंभीरता और भारी-भरकम आवाज समां बांध देती है. वो किसी उपदेशक की तरह भाषण नहीं देते, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सवाल खड़े करते हैं. जब वो कहते हैं कि 'क्या हमारे इमोशंस भी अब स्क्रोल होने लगे हैं?' तो उनकी आवाज की गहराई सीधे दिल पर वार करती है. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में वो वजन है, जो एक क्राइम-अवेयरनेस शो के होस्ट में होना चाहिए.
तकनीकी मोर्चे पर शो ने बड़ा अपग्रेड हासिल किया है. दृश्यों का टोन रिलेटेबल है. कलाकारों की एक्टिंग लाउड होने के बजाय बहुत सहज है. बैकग्राउंड स्कोर भी चीखने-चिल्लाने वाला नहीं है, बल्कि सस्पेंस और डर के माहौल को खूबसूरती से बढ़ाता है.
अजय देवगन का स्टारडम और आज के दौर के असली मुद्दे दोनों मिलकर 'क्राइम पेट्रोल' के इस नए सीजन को असरदार बनाते हैं. मेकर्स ने पुराने फॉर्मेट को पूरी तरह से बदलने के बजाय उसे नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की है. अजय की आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस शो को एक नई पहचान देती है. हालांकि, अनूप सोनी से तुलना होना लाजमी है. ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं, बल्कि समाज के लिए एक ऐसी चेतावनी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.