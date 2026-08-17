पाताल लोक के मेकर्स की नई फिल्म, 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' की वजह खुलेंगे दर्जनों राज; OTT पर बरुण सोबती-निमिषा की जोड़ी मचाएगी धमाल

अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज पाताल लोक के मेकर्स एक नई फिल्म के साथ लौट रहे हैं. साथ ही बरुण सोबती और निमिषा सजयन पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. दोनों की आगामी फिल्म 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी. अमेजन प्राइम वीडियो ने सोमवार को फिल्म के वर्ल्डवाइड प्रीमियर की तारीख का ऐलान किया. बता दें कि 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जिसका निर्देशन अंबीका पंडित ने किया है. फिल्म की कहानी अमिता व्यास ने लिखी है.
'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' का निर्माण फिल्म स्क्वाड प्रोडक्शंस ने एक्ट थ्री के साथ मिलकर किया है. फिल्म के निर्माता सौरभ मल्होत्रा, मनुज मित्तरा और टीना थरवानी हैं. यह फिल्म दुनियाभर में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.
यह फिल्म एक महिला पुलिसकर्मी (बेबी) की निजी जिंदगी और हत्या के एक पेचीदा मामले की जांच पर बेस्ड है. प्राइम वीडियो ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि फिल्म 28 अगस्त को हिंदी-इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ पूरे भारत और दुनियाभर में प्रीमियर होगी. यह सीरीज एक छोटे से भारतीय कस्बे पर आधारित है. कहानी सस्पेंडेट पुलिस ऑफिसर बबीता सिंह के ईर्द-गिर्द घूमती है, जिसे प्यार से 'बेबी' कहा जाता है. बबीता अपने बचपन की दोस्त के कत्ल की जांच करने निकलती है. जवाब ढूंढते-ढूंढते ये केस उसे एक ऐसी अनजानी यात्रा पर ले जाता है, जहां उसे खुद के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है.
इसपर प्राइम वीडियो के डायरेक्टर और ओरिजिनल के हेड निखिल मधोक ने कहा, "प्राइम वीडियो में हम हमेशा ऐसी कहानियों को सपोर्ट करते हैं, जो खास, ऑथेंटिक और इमोशनली एंगेजिंग हों और बबीता सिंह रिपोर्टिंग उस विजन का एक मजबूत सबूत हैं. दरअसल, यह फिल्म सच की तलाश और दुख और जिंदगी से गुजरते हुए अपनी आवाज वापस पाने वाली एक और औरत की गहरी कहानी है."
उन्होंने कहा, "इसमें एक टैलेंटेड क्रिएटिव टीम है, जिसमें अंबिका पंडित का डायरेक्शन, अमिता व्यास की बारीक राइटिंग और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर सुदीप शर्मा का क्रिएटिव विजन है. साथ ही निमिषा सजयन की लीडरशिप में एक दमदार टीम है, जो बेबी के किरदार से कहानी में जबरदस्त गहराई और असलियत लाता है."
फिल्म 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सुदीप शर्मा हैं. उन्होंने फिल्म को लेकर कहा, "यह फिल्म एक क्राइम के इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन असल में यह एक ऐसी औरत के पर्सनल सफर के बारे में भी है जिसने हमेशा एडजस्ट किया, दूसरों से वैलिडेशन चाहा और अपनी जिंदगी में बैकग्राउंड में रही है. निमिषा सजयन उसे जबरदस्त सेंसिटिविटी और मजबूती के साथ जिंदा करती हैं, जबकि बरुण सोबती और अंशुमान पुष्कर उसके आसपास की दुनिया में कमाल की गहराई और टेक्सचर जोड़ते हैं."
अंबिका पंडित द्वारा निर्देशित फिल्म 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' का लेखन अमिता व्यास ने किया. इस प्रोजेक्ट को सौरभ मल्होत्रा, मनुज मित्रा और टीना थारवानी ने फिल्म स्क्वाड प्रोडक्शंस के बैनर तले एक्ट थ्री के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)