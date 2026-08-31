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करीना कपूर-पृथ्वीराज सुकुमारन की भिड़ंत ने बढ़ाया सस्पेंस, मर्डर केस में उलझी कहानी; देखें 2 मिनट 19 सेकंड का दमदार ट्रेलर

Daayra Trailer Out: करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की अपकमिंग क्राइम-ड्रामा फिल्म 'दायरा' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस ट्रेलर को देखने के बाद आप भी कंफ्यूज नजर आएंगे. आइए दमदार ट्रेलर पर नजर डालते हैं-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 31, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:27 PM IST
करीना कपूर-पृथ्वीराज सुकुमारन की भिड़ंत ने बढ़ाया सस्पेंस, मर्डर केस में उलझी कहानी; देखें 2 मिनट 19 सेकंड का दमदार ट्रेलर
Image Credit: फिल्म &#039;दायरा&#039; का दमदार ट्रेलर

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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