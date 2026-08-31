/करीना कपूर-पृथ्वीराज सुकुमारन की भिड़ंत ने बढ़ाया सस्पेंस, मर्डर केस में उलझी कहानी; देखें 2 मिनट 19 सेकंड का दमदार ट्रेलर

Daayra Trailer Out: फिल्म 'दायरा' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. सिनेमाघरों में फिल्म 18 सितंबर 2026 को दस्तक देने वाली है. मोस्ट अवेटेड क्राइम-ड्रामा और इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म 'दायरा' का दमदार ट्रेलर आखिरकार दर्शकों के सामने आ गया है. इस फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर मेघना गुलजार ने किया है, और यह कहानी पूरी तरह से वास्तविक घटनाओं (रियल लाइफ) पर आधारित है.
फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे. जंगली पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह हाई-प्रोफाइल खोजी ड्रामा फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. अब आखिरकार फिल्म का 2 मिनट 19 सेकंड का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें एक मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश की जा रही है. यह पिक्चर एक हाई-प्रोफाइल मामले की जांच पर बेस्ड है, जो दो डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें एक जटिल केस को सुलझाने की जिम्मेदारी दी जाती है. अब फिल्म का ट्रेलर भी काफी जबरदस्त है.
फिल्म का रिलीज हुआ ट्रेलर 2 मिनट और 19 सेकंड का है, जिसकी शुरुआत एक ट्रक के साथ होती है. इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक बेहद संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल मामले की जांच की जिम्मेदारी दो डीसीपी रैंक के अधिकारियों को सौंपी जाती है. इस पूरे केस को पढ़ते हुए सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था और क्या यह घटना एक सुनियोजित पुलिस एनकाउंटर थी या फिर आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) में उठाया गया कदम था.
इस फिल्म में करीना कपूर खान और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. ट्रेलर में यह साफ किया गया है कि जिस जगह यह रहस्यमयी वारदात हुई है, वह क्षेत्र सुकुमारन के किरदार के अंडर आता है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए करीना कपूर भी बराबरी से केस की हर कड़ी को टटोलती हैं और पृथ्वीराज के किरदार पर अपने तीखे सवालों से लगातार हावी होने की कोशिश करती हैं.
करीना कपूर खान इस फिल्म में एक कड़क पुलिस ऑफिसर के रोल में बेहद दमदार नजर आ रही हैं. वह न केवल केस की हर परत खोल रही हैं, बल्कि सामने खड़े ऑफिसर से हर वह सवाल पूछ रही हैं, जिस पर उन्हें रत्ती भर भी शक है. पुलिस अफसर के रूप में करीना के इस नए रूप को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. अब यह देखना वाकई रोमांचक होगा कि आखिर इन दोनों अधिकारियों में से कौन इस उलझे हुए मामले का पर्दाफाश कर पाता है.