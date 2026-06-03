साउथ स्टार की फिल्म 'किलर' के सेट पर हुआ हादसा, शूटिंग के दौरान फटा सिलेंडर' क्रू मेंबर की मौत, कई तीन घायल

Cylinder Explodes at Killer Set: तमिल एक्टर और निर्देशक एसजे सूर्या की अपकमिंग फिल्म ‘किलर’ के सेट पर दर्दनाक हादसा हो गया है. इस हादसे में एक 26 साल के शख्स की जान चली गई और तीन अन्य क्रू मेंबर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि चेन्नूई के पेरमबूर इलाके में बिनी मिल्स में मंगलवार को फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसमें बम ब्लास्ट के सीक्वेंस को फिल्माया जा रहा था. इसी बीच ये बड़ा हादसा हुआ है. इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. सेट पर हुई इस घटना को लेकर ‘किलर’ के मेकर्स ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है.

'किलर' के सेट पर हुआ हादसा

रिपोर्ट्स की मानें तो ये घटना बुधवार सुबह लगभग 5 बजे चेन्नई के पेरम्बूर में मौजूद बिन्नी मिल्स कॉम्प्लेक्स में हुई. जब एक बम धमाके का सीन फिल्माया जा रहा था, तभी शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक बैलून गैस सिलेंडर फट गया. इस हादसे में मदुरवोयल के मदन (26), कुंद्रथुर के शक्तिवेल (27), मदुरवोयल के सूर्या (23) और नेरकुंड्रम के दिनाकरन (24) नाम के टेक्नीशियन घायल हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: रणवीर सिंह ने FWICE को भेजा लीगल नोटिस! संगठन ने नॉन-कोऑपरेशन का फैसला लिया वापस

क्रू मेंबर की मौत, कई तीन घायल

इसके तुरंत बाद ही सभी घायलों को अस्तपाल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने मदन को मृत घोषित कर दिया गया. बाकी लोगों का इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि जब फिल्म के सेट पर हादसा हुआ तो 100 से ज्यादा टेक्नीशियन मौजूद थे. फिलहाल, एसजे सूर्या की फिल्म 'किलर' के सेट पर हुआ हादसे के बाद शूटिंग रोक दी गई है. वहीं, पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ.