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Hindi Newsबॉलीवुडसाउथ स्टार की फिल्म किलर के सेट पर हुआ हादसा, शूटिंग के दौरान फटा सिलेंडर क्रू मेंबर की मौत, कई तीन घायल

साउथ स्टार की फिल्म 'किलर' के सेट पर हुआ हादसा, शूटिंग के दौरान फटा सिलेंडर' क्रू मेंबर की मौत, कई तीन घायल

Cylinder Explodes at Killer Set: तमिलनाडु के चेन्नई में 'किलर' के सेट पर एक हादसा हो गया है. हादसे में एक टेक्नीशियन की मौत हो गई है. हादसे में तीन टेक्नीशियनों के घायल होने की खबर है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 04:07 PM IST
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साउथ स्टार की फिल्म 'किलर' के सेट पर हुआ हादसा, शूटिंग के दौरान फटा सिलेंडर' क्रू मेंबर की मौत, कई तीन घायल

Cylinder Explodes at Killer Set: तमिल एक्टर और निर्देशक एसजे सूर्या की अपकमिंग फिल्म ‘किलर’ के सेट पर दर्दनाक हादसा हो गया है. इस हादसे में एक 26 साल के शख्स की जान चली गई और तीन अन्य क्रू मेंबर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि चेन्नूई के पेरमबूर इलाके में बिनी मिल्स में मंगलवार को फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसमें बम ब्लास्ट के सीक्वेंस को फिल्माया जा रहा था. इसी बीच ये बड़ा हादसा हुआ है. इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. सेट पर हुई इस घटना को लेकर ‘किलर’ के मेकर्स ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है.

'किलर' के सेट पर हुआ हादसा

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रिपोर्ट्स की मानें तो ये घटना बुधवार सुबह लगभग 5 बजे चेन्नई के पेरम्बूर में मौजूद बिन्नी मिल्स कॉम्प्लेक्स में हुई. जब एक बम धमाके का सीन फिल्माया जा रहा था, तभी शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक बैलून गैस सिलेंडर फट गया. इस हादसे में मदुरवोयल के मदन (26), कुंद्रथुर के शक्तिवेल (27), मदुरवोयल के सूर्या (23) और नेरकुंड्रम के दिनाकरन (24) नाम के टेक्नीशियन घायल हो गए. 

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क्रू मेंबर की मौत, कई तीन घायल

इसके तुरंत बाद ही सभी घायलों को अस्तपाल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने मदन को मृत घोषित कर दिया गया. बाकी लोगों का इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि जब फिल्म के सेट पर हादसा हुआ तो 100 से ज्यादा टेक्नीशियन मौजूद थे. फिलहाल, एसजे सूर्या की फिल्म 'किलर' के सेट पर हुआ हादसे के बाद शूटिंग रोक दी गई है. वहीं, पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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