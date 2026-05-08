Daadi Ki Shaadi Review: परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर है 'दादी की शादी', हंसी और इमोशन का भर-भरके है डोज

फिल्म: दादी की शादी

निर्देशक: आशीष आर मोहन

कलाकार: नीतू कपूर, कपिल शर्मा, आर सरथ कुमार, सादिया खतीब, रिद्धिमा कपूर और योगराज सिंह

रन टाइम: 2 घंटे 35 मिनट

रेटिंग: 3

Daadi Ki Shaadi Review: अमिताभ बच्चन की 'बागवान' हो या फिर नीना गुप्ता की 'बधाई हो'...हाल ही में सिनेमाजगत का चेहरा कुछ इस तरह बदला है कि कई फिल्में की कहानियां 'उम्रदराज' किरदारों को केंद्र में रखकर बुनी गई हैं.'दादी की शादी' इसी कड़ी में एक ऐसी फिल्म है जो बुढ़ापे को अकेलेपन और उदासी के चश्मे से देखने के बजाय एक अलग अंदाज से पेश करती है. यह फिल्म न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि हमारे सामाजिक ढांचों और बुजुर्गों की इच्छाओं पर भी फोकस करती है.

क्या है 'दादी की शादी' की कहानी?

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फिल्म की कहानी उतनी सरल है नहीं, जितनी इसके ट्रेलर से समझ आती है. ट्रेलर में दिखाय गया है कि विमला आहूजा (नीतू कपूर) दूसरी शादी करने वाली हैं, जिसका असर टोनी कालरा (कपिल शर्मा) और कन्नू आहूजा (सादिया खतीब) की होने वाली शादी पर पड़ता है. बाऊजी (योग राज सिंह खालसा) ने फैसला कर दिया है कि दादी की शादी हुई तो टोनी की शादी नहीं होगी. अब इसके बाद क्या कुछ होता है, उसके लिए तो आपको फिल्म ही देखनी होगी. फिल्म का पहला पार्ट आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देगा और दूसरा पार्ट आपको इमोशन का ऐसा ओवरडोज देगा कि आपको कई फिल्मों की याद दिला देगा.

नीतू कपूर ने जीता दिल

अभिनय की बात करें तो नीतू कपूर ने एक बार फिर साबित किया है कि क्यों दर्शकों को उनकी अदाकारी पसंद है. इन्होंने दादी के किरदार में जो चुलबुलापन और शालीनता भरी है, वह दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है. पोते-पोतियों के साथ उनकी केमिस्ट्री और समाज की दकियानूसी सोच को करारा जवाब देने वाले उनके डायलॉग्स फिल्म के मेन अट्रैक्शन पवाइंट हैं. बाकी सितारों ने भी अच्छा काम किया है खासकर, बेटों की भूमिका निभाने वाले कलाकारों ने,जो अपनी मां के इस फैसले और समाज की 'लोकलाज' के बीच फंसे हुए हैं. वहीं कपिल शर्मा, आर सरथ कुमार, सादिया खतीब, रिद्धिमा कपूर और योगराज सिंह का भी परफॉर्मेंस सही है. निर्देशक ने दादी की शादी के टॉपिक को बड़ी ही संवेदनशीलता से स्क्रीन पर परोसा है.

क्यों देखें मूवी?

'दादी की शादी' केवल एक कॉमेडी फिल्म नहीं है,बल्कि ये एक सामाजिक आईना है. यह हमें याद दिलाती है कि प्यार और खुश रहने की कोई 'एक्सपायरी डेट' नहीं होती. कुछ हल्की-फुल्की खामियों और थोड़े खिंचे हुए क्लाइमेक्स को छोड़ दें, तो यह एक बेहतरीन पारिवारिक मनोरंजन है.