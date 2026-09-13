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‘दायरा’ में खतरनाक DCP बने पृथ्वीराज सुकुमारन, नया पोस्टर देख बढ़ेगा फिल्म का रोमांच; फैंस बोले- अब होगा असली खेल

Daayra New Poster: मेघना गुलजार की फिल्म 'दायरा' से एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन का खूंखार 'डीसीपी रमन कुमार' का लुक रिलीज हो गया है. एक्ट्रेस करीना कपूर खान और एक्टर पृथ्वीराज स्टारर यह थ्रिलर ड्रामा फिल्म 18 सितंबर को थिएटर में दस्तक देगी.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 13, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:04 PM IST
‘दायरा’ में खतरनाक DCP बने पृथ्वीराज सुकुमारन, नया पोस्टर देख बढ़ेगा फिल्म का रोमांच; फैंस बोले- अब होगा असली खेल
Image Credit: DCP रमन कुमार का इंटेंस अवतार

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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