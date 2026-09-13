‘दायरा’ में खतरनाक DCP बने पृथ्वीराज सुकुमारन, नया पोस्टर देख बढ़ेगा फिल्म का रोमांच; फैंस बोले- अब होगा असली खेल

Daayra New Poster: मेघना गुलजार के निर्देशन में बन रही अपकमिंग फिल्म 'दायरा' अगले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म की रिलीज से ठीक पहले मेकर्स इस थ्रिलर फिल्म के मुख्य किरदारों के इंटेंस पोस्टर जारी कर रहे हैं. फिल्म में एक्ट्रेस करीना कपूर खान और एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. शनिवार को मेकर्स ने करीना कपूर के किरदार 'डीसीपी अजूनी कोहली' का नया पोस्टर रिलीज किया था.
वहीं, आज 13 सितंबर को फिल्म के मेकर्स ने एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन के दमदार किरदार 'डीसीपी रमन कुमार' का नया पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज किया है. आपको बता दें कि करीना और पृथ्वीराज एक सच्ची घटना पर आधारित इस इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा में कड़क पुलिस अधिकारियों की भूमिका निभा रहे हैं.
पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 'डीसीपी रमन कुमार' के रूप में अपना इंटेंस पोस्टर शेयर किया. पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'डीसीपी रमन कुमार कानून का पालन करते हैं और कभी अपने बनाए नियम नहीं तोड़ते. डीसीपी रमन कुमार को करीब से देखें और फिल्म की मेकिंग का आनंद लें, आज शाम 4 बजे BTS वीडियो ड्रॉप हो रहा है.'
पोस्टर में मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं और अहम सुरागों की तलाश में उनका उग्र अवतार साफ देखा जा सकता है. पृथ्वीराज 'डीसीपी रमन कुमार' के किरदार में पूरी तरह ढले हुए नजर आ रहे हैं, जो एक जघन्य अपराध का सच सामने लाने के लिए कुछ भी कर सकता है. सोशल मीडिया पर फैंस उनके इस लुक को काफी पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई है.
इससे पहले 'दायरा' के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने किरदार के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि वह खुद भी अभी तक रमन के फैसलों से पूरी तरह सहमत या असहमत नहीं हो पा रहे हैं. इस किरदार को लेकर उनकी निर्देशक मेघना गुलजार से बहस भी हुई थी, लेकिन निर्देशक के पास उनके हर सवाल का सटीक जवाब था. पृथ्वीराज ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि थिएटर से बाहर निकलते वक्त कोई भी दर्शक आसानी से किसी एक पक्ष का चुनाव कर पाएगा. मुझे उम्मीद है कि फिल्म खत्म होने के बाद इस पर एक अच्छी चर्चा शुरू होगी.'
फिल्म 'दायरा' में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा जितेंद्र जोशी, क्षिति जोग, बिस्वापिता सरकार, संदेश कुलकर्णी और तृप्ति खामकर जैसे बेहतरीन कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म का निर्माण 'जंगली पिक्चर्स' और डॉ. जयंतीलाल गड़ा ('पेन स्टूडियोज') द्वारा किया गया है, जबकि इसका वितरण 'पेन मरुधर' कर रहा है. यह फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.