करीना कपूर की 'दायरा' पर भारी पड़ी कुणाल खेमू की 'वाइब', दूसरे दिन फिर बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी; जानें कितना हुआ कलेक्शन

Daayra vs Vibe Box Office Collection Day 2: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कुणाल खेमू की कॉमेडी फिल्म 'वाइब' और करीना कपूर-पृथ्वीराज सुकुमारन की थ्रिलर फिल्म 'दायरा' धमाल मचा रही हैं. वीकेंड के दौरान सिनेमाघरों में दोनों के बीच एक दिलचस्प टक्कर देखने को मिली. दोनों फिल्में 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं. हालांकि, रिलीज के दूसरे दिन कुणाल खेमू की एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' ने करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की क्राइम थ्रिलर 'दायरा' को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया.
‘दायरा’ फिल्म का डायरेक्शन मेघना गुलजार ने किया है और इसका रनटाइम करीब 143 मिनट है. वहीं, दूसरी स्पाई-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' का डायरेक्शन मशहूर अभिनेता और फिल्ममेकर कुणाल खेमू ने किया है और इसका रनटाइम 145.55 मिनट है. ऐसे में दोनों फिल्मों की कमाई भी धांसू हो रही है.
सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को 'वाइब' ने भारत में लगभग 2.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि 'दायरा' की कमाई लगभग 1.60 करोड़ रुपये रही. इसके साथ ही 'वाइब' का दो दिनों का कुल कलेक्शन 4.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, वहीं 'दायरा' दो दिनों में कुल 2.60 करोड़ रुपये ही जुटा सकी.
कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' ने अपने दूसरे दिन कलेक्शन में शानदार बढ़त दर्ज की. फिल्म ने ओपनिंग डे (शुक्रवार) पर लगभग 1.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, जिसके बाद शनिवार को इसकी कमाई बढ़कर 2.65 करोड़ रुपये हो गई. 2,979 शो के साथ शनिवार को फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी लगभग 21 प्रतिशत दर्ज की गई. शनिवार के इस मजबूत प्रदर्शन ने 'वाइब' को 'दायरा' के मुकाबले अपनी बढ़त मजबूत करने में मदद की.
मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म 'दायरा' ने भी शनिवार को अपनी कमाई में थोड़ा सुधार दिखाया. फिल्म ने दूसरे दिन लगभग 1.60 करोड़ रुपये जुटाए, जिससे इसका दो दिनों का नेट कलेक्शन 2.60 करोड़ रुपये हो गया. शनिवार को फिल्म की थिएटर ऑक्यूपेंसी लगभग 18 प्रतिशत रही. हालांकि, ओपनिंग डे के मुकाबले सुधार के बावजूद फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन 'वाइब' से पीछे ही रहा.
फिल्म 'वाइब' के जरिए कुणाल खेमू ने 'मडगांव एक्सप्रेस' की सफलता के बाद एक बार फिर निर्देशक की कमान संभाली है. एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म में कुणाल खेमू के साथ प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म की कहानी दो ऐसे दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं और फिर कॉमेडी व एक्शन के जरिए उससे बाहर निकलते हैं.
दूसरी ओर, 'दायरा' का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है. यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक गंभीर विषय पर आधारित क्राइम थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में करीना कपूर खान 'डीसीपी अजूनी' और पृथ्वीराज सुकुमारन 'डीसीपी रामा' के किरदार में नजर आ रहे हैं. इनके अलावा फिल्म में कंवलजीत सिंह, अनुजा साठे, सीमा आजमी, बिस्वापति सरकार, जितेंद्र जोशी और उपेंद्र चौहान जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं.
ओपनिंग वीकेंड का रविवार अभी बाकी है, ऐसे में 'दायरा' और 'वाइब' दोनों ही फिल्मों के पास अपनी कुल कमाई में सुधार करने का मौका है. शुरुआती दो दिनों में 'वाइब' ने बढ़त बना ली है, जबकि 'दायरा' की कमाई में भी शनिवार को थोड़ा उछाल देखा गया. अब रविवार का कलेक्शन और उसके बाद सोमवार का लिटमस टेस्ट ही यह साफ करेगा कि थिएटर में इन दोनों फिल्मों की लंबी रेस कैसी रहती है.