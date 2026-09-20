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करीना कपूर की 'दायरा' पर भारी पड़ी कुणाल खेमू की 'वाइब', दूसरे दिन फिर बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी; जानें कितना हुआ कलेक्शन

Daayra vs Vibe Box Office Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर 'वाइब' और 'दायरा' के बीच दूसरे दिन भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. धीमी शुरुआत के बाद शनिवार को दोनों ही फिल्मों ने शानदार कमाई की. आइए जानते हैं कुणाल खेमू की 'वाइब' और करीना कपूर की 'दायरा' का कितना कलेक्शन हुआ-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 20, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:41 AM IST
करीना कपूर की 'दायरा' पर भारी पड़ी कुणाल खेमू की 'वाइब', दूसरे दिन फिर बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी; जानें कितना हुआ कलेक्शन
Image Credit: Daayra vs Vibe Box Office Collection Day 2

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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