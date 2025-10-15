Advertisement
trendingNow12962133
Hindi Newsबॉलीवुड

‘काम मिला क्या...’, ‘दबंग’ डायरेक्टर ने फिर सलमान खान को बताया ‘क्रिमिनल’, भाईजान ने इनडायरेक्टली लगाई क्लास

Salman Khan: ‘दबंग’ डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें ‘क्रिमिनल’ बताया और कहा कि वो ‘बैटल ऑफ गलवान’ में सैनिक का रोल नहीं निभा सकते. जवाब में सलमान ने कहा कि अभिनव ने खुद अपना करियर बर्बाद किया और अब उन्हें... 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नहीं खत्म हो रहा इनके बीच का वबाल
नहीं खत्म हो रहा इनके बीच का वबाल

Abhinav Kashyap Slams Salman Khan: ‘दबंग’ के डायरेक्टर अभिनव कश्यप इन दिनों फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने हाल ही में सलमान खान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. अभिनव का कहना है कि सलमान ने उनकी फिल्म ‘दबंग’ को अपने कब्जे में ले लिया था और ऐसा माहौल बना दिया कि उन्हें सीक्वल से खुद को अलग करना पड़ा. वहीं, सलमान ने हाल ही में ‘बिग बॉस’ के एक एपिसोड में इन आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि अभिनव खुद ही ‘दबंग 2’ से अलग हो गए थे. दोनों के बीच ये बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है.

अभिनव ने एक इंटरव्यू में सलमान खान को ‘क्रिमिनल’ तक बता दिया और ये भी कहा कि ऐसा इंसान ‘बैटल ऑफ गलवान’ जैसी फिल्म में एक सैनिक का रोल नहीं निभा सकता. बॉलीवुड ठिकाना की एक इवेंट प्रोमो में अभिनव ने कहा, ‘एक काल्पनिक स्थिति ये भी हो सकती है कि सलमान मेरे ऊपर हमला करवाए’. उन्होंने आगे कहा, ‘वो तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनके चमचे परेशान हैं. इस आदमी ने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा’.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनव ने फिर सलमान को बताया ‘क्रिमिनल’

अभिनव ने आगे कहा कि सलमान को इस बात से तकलीफ है कि वो उन्हें खरीद नहीं पाए. उन्होंने कहा, ‘सलमान को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनका पैसा मेरे किसी काम का नहीं. मैं बिकाऊ नहीं हूं. उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन मैं झुका नहीं. जो कुछ भी मैंने कहा, वो पूरी तरह सच है और मुझे किसी बात का अफसोस नहीं’. उनकी बातें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. वहीं, सलमान खान ने भी हाल ही में ‘बिग बॉस’ में बिना नाम लिए अभिनव पर जवाब दिया. 

जिंदगी में पहली बार जीता अवॉर्ड, अभिषेक ने पत्नी को कहा ‘थैंक्यू’... अब ऐश्वर्या का वीडियो हो रहा वायरल, बोलीं- ‘दिखावा और बनावट...’

सलमान खान ने इनडायरेक्टली दिया जवाब 

उन्होंने कहा, ‘एक और ‘दबंग’ इंसान हैं जिन्होंने मुझ पर और आमिर खान पर तंज कसा है. मैंने पिछले ‘वीकेंड का वार’ में कहा था कि काम करो, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता. अब मैं फिर पूछना चाहता हूं, काम मिला क्या भाई?’. उनके इस बयान को लोगों ने अभिनव के लिए जवाब के तौर पर देख रहे हैं. सलमान ने आगे कहा, ‘अगर तुम हर किसी के बारे में बुरा बोलोगे, तो कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा. जब हमने तुम्हें दूसरी फिल्म ऑफर की थी, तब तुमने मना कर दिया था. उस वक्त जो तारीफें की थीं, अब खुद ही मिटा दीं’.

fallback

आखिर में कुछ ऐसा बोले सलमान खान

उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे बस इस बात का अफसोस है कि तुमने अपनी मेहनत से बनाई पहचान खुद खत्म कर दी’. अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. सलमान ने आखिर में कहा, ‘अगर कोई तुम्हें सलाह दे तो उसे सुनो. मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम टैलेंटेड हो और अच्छा लिखते हो. लेकिन गलत तरीके से मत चलो. तुम मुझे घुटनों पर लाना चाहते हो, पर मैं तो हर दिन खुदा के आगे झुकता हूं’. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अभिनव इस पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि ये विवाद अभी खत्म होता नहीं दिख रहा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanAbhinav Kashyap

Trending news

ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
DGMO Rajiv Ghai
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
Amir Khan Muttaqi
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
Army Chief General Upendra Dwivedi
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
DNA
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
India-Mongolia Relations
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
DNA
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
DNA
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'