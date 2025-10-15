‘काम मिला क्या...’, ‘दबंग’ डायरेक्टर ने फिर सलमान खान को बताया ‘क्रिमिनल’, भाईजान ने इनडायरेक्टली लगाई क्लास

Abhinav Kashyap Slams Salman Khan: ‘दबंग’ के डायरेक्टर अभिनव कश्यप इन दिनों फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने हाल ही में सलमान खान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. अभिनव का कहना है कि सलमान ने उनकी फिल्म ‘दबंग’ को अपने कब्जे में ले लिया था और ऐसा माहौल बना दिया कि उन्हें सीक्वल से खुद को अलग करना पड़ा. वहीं, सलमान ने हाल ही में ‘बिग बॉस’ के एक एपिसोड में इन आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि अभिनव खुद ही ‘दबंग 2’ से अलग हो गए थे. दोनों के बीच ये बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है.

अभिनव ने एक इंटरव्यू में सलमान खान को ‘क्रिमिनल’ तक बता दिया और ये भी कहा कि ऐसा इंसान ‘बैटल ऑफ गलवान’ जैसी फिल्म में एक सैनिक का रोल नहीं निभा सकता. बॉलीवुड ठिकाना की एक इवेंट प्रोमो में अभिनव ने कहा, ‘एक काल्पनिक स्थिति ये भी हो सकती है कि सलमान मेरे ऊपर हमला करवाए’. उन्होंने आगे कहा, ‘वो तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनके चमचे परेशान हैं. इस आदमी ने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा’.

अभिनव ने फिर सलमान को बताया ‘क्रिमिनल’

अभिनव ने आगे कहा कि सलमान को इस बात से तकलीफ है कि वो उन्हें खरीद नहीं पाए. उन्होंने कहा, ‘सलमान को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनका पैसा मेरे किसी काम का नहीं. मैं बिकाऊ नहीं हूं. उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन मैं झुका नहीं. जो कुछ भी मैंने कहा, वो पूरी तरह सच है और मुझे किसी बात का अफसोस नहीं’. उनकी बातें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. वहीं, सलमान खान ने भी हाल ही में ‘बिग बॉस’ में बिना नाम लिए अभिनव पर जवाब दिया.

सलमान खान ने इनडायरेक्टली दिया जवाब

उन्होंने कहा, ‘एक और ‘दबंग’ इंसान हैं जिन्होंने मुझ पर और आमिर खान पर तंज कसा है. मैंने पिछले ‘वीकेंड का वार’ में कहा था कि काम करो, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता. अब मैं फिर पूछना चाहता हूं, काम मिला क्या भाई?’. उनके इस बयान को लोगों ने अभिनव के लिए जवाब के तौर पर देख रहे हैं. सलमान ने आगे कहा, ‘अगर तुम हर किसी के बारे में बुरा बोलोगे, तो कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा. जब हमने तुम्हें दूसरी फिल्म ऑफर की थी, तब तुमने मना कर दिया था. उस वक्त जो तारीफें की थीं, अब खुद ही मिटा दीं’.

आखिर में कुछ ऐसा बोले सलमान खान

उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे बस इस बात का अफसोस है कि तुमने अपनी मेहनत से बनाई पहचान खुद खत्म कर दी’. अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. सलमान ने आखिर में कहा, ‘अगर कोई तुम्हें सलाह दे तो उसे सुनो. मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम टैलेंटेड हो और अच्छा लिखते हो. लेकिन गलत तरीके से मत चलो. तुम मुझे घुटनों पर लाना चाहते हो, पर मैं तो हर दिन खुदा के आगे झुकता हूं’. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अभिनव इस पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि ये विवाद अभी खत्म होता नहीं दिख रहा.