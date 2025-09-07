'सलमान खान को 25 सालों से नहीं एक्टिंग में दिलचस्पी...', 'दबंग' डायरेक्टर ने भाईजान को कहा 'बदतमीज' परिवार पर साधा निशाना
Advertisement
trendingNow12912747
Hindi Newsबॉलीवुड

'सलमान खान को 25 सालों से नहीं एक्टिंग में दिलचस्पी...', 'दबंग' डायरेक्टर ने भाईजान को कहा 'बदतमीज' परिवार पर साधा निशाना

Abhinav Kashyap Claims On Salman Khan: 'दबंग' डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान का 'गुंडा' और 'बदतमीज' इंसान बताया. उन्होंने पूरी खान फैमिली को लेकर क्या कहा आइए बताते है- 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 07, 2025, 10:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान के लिए क्या-क्या बोल गए 'दबंग' डायरेक्टर
सलमान खान के लिए क्या-क्या बोल गए 'दबंग' डायरेक्टर

Abhinav Kashyap Claims On Salman Khan: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की पॉपुलर फ्रेंचाइजी फिल्म 'दबंग' के तीन पार्ट आ चुके हैं. फिल्म के सभी पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था. इस फिल्म में सलमान खान ने पुलिस का रोल निभाया था. साल 2010 में फिल्म 'दबंग' रिलीज हुई थी. हाल ही में इस फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान को लेकर कड़वी बातें कही हैं और परिवार पर भी कई आरोप लगाए हैं. 

डायरेक्टर संग सलमान का हुआ था झगड़ा 
साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'दबंग' के बाद डायरेक्टर अभिनव कश्यप का सलमान खान और उनके परिवार के साथ झगड़ा हुआ था. उस वक्त अभिनव ने आरोप लगाया था कि जब उन्होंने 'दबंग 2' डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया था तो खान फैमिली ने उन्हें करियर बर्बाद करने की धमकी दी थी. हालांकि सलमान खान ने कभी खुलकर बात नहीं की. एक बार फिर अभिनव कश्यप ने  सलमान खान और उनके परिवार को लेकर बड़े दावे किए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं...' अली गोनी ने 'गणपति बप्पा मोरिया' ना बोलने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'कुरान में.....'

Add Zee News as a Preferred Source

'सलमान को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं'
'इंडियन एक्सप्रेस' को दिए हालिया इंटरव्यू के मुताबिक, अभिनव कश्यप ने कहा कि 'सलमान खान कभी इसमें शामिल नहीं होते. उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है और बीते 25 सालों से नहीं है. वो काम पर आकर बस एक एहसान करते हैं. उन्हें सेलिब्रिटी होने का ज्यादा शौक है, लेकिन एक्टिंग में उनकी कोई दिलचस्पी नही. वो गुंडा है और मुझे दबंग से पहले इस बारे में नहीं पता था. सलमान बहुत बदतमीज और गंदा इंसान है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'बदले की भावना रखते सलमान'
वहीं डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान के साथ उनकी फैमिली को लेकर भी बड़े दावे किए. उन्होंने कहा कि 'सलमान बॉलीवुड में स्टार सिस्टम के जनक हैं. वो एक ऐसा फिल्मी परिवार से आते हैं जो 50 सालों से इंडस्ट्री में राज कर रहे है. वो बस इस प्रोसेस को बनाए हुए हैं. वो बदले की भावना से काम करने वाले लोग हैं. वो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. अगर आप उनसे सहमत नहीं होते, तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Abhinav KashyapDabanggSalman Khan

Trending news

कर्नाटक के मांड्या में सांप्रदायिक झड़प, पथराव में कई घायल; धारा 163 लागू
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में सांप्रदायिक झड़प, पथराव में कई घायल; धारा 163 लागू
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
;