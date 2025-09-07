'सलमान खान को 25 सालों से नहीं एक्टिंग में दिलचस्पी...', 'दबंग' डायरेक्टर ने भाईजान को कहा 'बदतमीज' परिवार पर साधा निशाना

Abhinav Kashyap Claims On Salman Khan: 'दबंग' डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान का 'गुंडा' और 'बदतमीज' इंसान बताया. उन्होंने पूरी खान फैमिली को लेकर क्या कहा आइए बताते है-
Abhinav Kashyap Claims On Salman Khan: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की पॉपुलर फ्रेंचाइजी फिल्म 'दबंग' के तीन पार्ट आ चुके हैं. फिल्म के सभी पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था. इस फिल्म में सलमान खान ने पुलिस का रोल निभाया था. साल 2010 में फिल्म 'दबंग' रिलीज हुई थी. हाल ही में इस फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान को लेकर कड़वी बातें कही हैं और परिवार पर भी कई आरोप लगाए हैं.
डायरेक्टर संग सलमान का हुआ था झगड़ा
साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'दबंग' के बाद डायरेक्टर अभिनव कश्यप का सलमान खान और उनके परिवार के साथ झगड़ा हुआ था. उस वक्त अभिनव ने आरोप लगाया था कि जब उन्होंने 'दबंग 2' डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया था तो खान फैमिली ने उन्हें करियर बर्बाद करने की धमकी दी थी. हालांकि सलमान खान ने कभी खुलकर बात नहीं की. एक बार फिर अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार को लेकर बड़े दावे किए.
'सलमान को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं'
'इंडियन एक्सप्रेस' को दिए हालिया इंटरव्यू के मुताबिक, अभिनव कश्यप ने कहा कि 'सलमान खान कभी इसमें शामिल नहीं होते. उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है और बीते 25 सालों से नहीं है. वो काम पर आकर बस एक एहसान करते हैं. उन्हें सेलिब्रिटी होने का ज्यादा शौक है, लेकिन एक्टिंग में उनकी कोई दिलचस्पी नही. वो गुंडा है और मुझे दबंग से पहले इस बारे में नहीं पता था. सलमान बहुत बदतमीज और गंदा इंसान है.'
'बदले की भावना रखते सलमान'
वहीं डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान के साथ उनकी फैमिली को लेकर भी बड़े दावे किए. उन्होंने कहा कि 'सलमान बॉलीवुड में स्टार सिस्टम के जनक हैं. वो एक ऐसा फिल्मी परिवार से आते हैं जो 50 सालों से इंडस्ट्री में राज कर रहे है. वो बस इस प्रोसेस को बनाए हुए हैं. वो बदले की भावना से काम करने वाले लोग हैं. वो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. अगर आप उनसे सहमत नहीं होते, तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं.'
