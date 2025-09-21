कौन है अरबाज खान? सलमान के भाई को लेकर फिसली डायरेक्ट की जुंबा, तंज कसते हुए बोले- ‘वो अपनी बीवी की कमाई खाता...’

Director Dig On Arbaaz Khan: सलमान खान की फिल्म ‘दबंग’ साल 2010 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. फिल्म का निर्देशन अभिनव कश्यप ने किया था. हाल ही में अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार पर कुछ विवादित बयान दिए. खासकर उन्होंने अरबाज खान को निशाने पर लेते हुए कहा कि 'दबंग' फिल्म से पहले अरबाज को फिल्मों में काम करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे. उनका कहना था कि पहले सलमान सिर्फ तीन लाख रुपये तक ही कमा पाते थे.

अभिनव कश्यप ने बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में ‘दबंग 2’ छोड़ने के पीछे की वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि अब सबकुछ अरबाज खान के हाथ में है. उन्होंने कहा, ‘अब अरबाज तय करेगा कि मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा. 'दबंग' से पहले अरबाज को तीन लाख रुपये भी नहीं मिलते थे. लोग कहते थे कि ये अपनी एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा की कमाई पर निर्भर है’. उन्होंने ये भी कहा कि मलाइका सुपरस्टार हैं और अरबाज अब अपने करियर के बुढ़ापे को लेकर परेशान हैं.

अरबाज को लेकर फिसली डायरेक्ट की जुंबा

अभिनव कश्यप ने कहा कि सलमान खान और उनका परिवार उनके काम का पूरा क्रेडिट ले रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘कमा तो लिए, अब क्या बच्चे की जान लोगे. मेरा हक मारकर ये लोग बैठे हैं. यही वजह है कि मैं इन्हें जिहादी मानसिकता वाले लोग कहता हूं. पिछले 15 साल से मैं सच बोल रहा हूं और सोशल मीडिया पर भी कई बार अपने अनुभव साझा कर चुका हूं’. डायरेक्टर ने ये भी बताया कि उन्हें धमकियां भी मिली हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें अखबारों के जरिए धमकाया गया, लेकिन केस क्यों नहीं किए गए.

इस बात से नाराज हैं डायरेक्टर

उनका कहना है कि केस इसलिए नहीं किए गए क्योंकि डर लगता है कि उन्हें हार मिल सकती है. उन्होंने कहा कि 'दबंग' के पोस्टर में उनका सही क्रेडिट नहीं दिया गया. पोस्टर में इसे अरबाज खान की फिल्म दिखाया गया और उनका नाम छोटे फॉन्ट में ही लिखा गया. इसके अलावा, अभिनव कश्यप पहले भी कई बार सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ बोल चुके हैं. उन्होंने हमेशा कहा है कि उनके काम को अनदेखा किया जाता है और उन्हें सही मान्यता नहीं दी जाती.

दो शादियां कर चुके हैं अरबाज खान

उन्होंने सलमान खान और अरबाज खान की फिल्मों में अपने योगदान की सराहना न होने पर नाराजगी जाहिर की. बता दें, अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने 1998 में शादी की थी. उनका एक बेटा अरहान खान है, जो 2002 में पैदा हुआ था. 18 साल की शादी के बाद 2016 में उन्होंने अलग होने का फैसला किया और 2017 में तलाक हुआ. इसके बाद अरबाज ने 24 दिसंबर 2023 को मेकअप आर्टिस्ट शुरा खान से दूसरी शादी की और अब दोनों अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहे हैं.