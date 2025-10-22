Advertisement
‘जैसे सौतेली सास हेलेन...’ अरबाज को नहीं था मंजूर ‘मुन्नी बदनाम हुई’ गाना करें मलाइका! सालों बाद ‘दबंग’ डायरेक्टर बोले...

Abhinav Kashyap: 2010 में सलमान खान की फिल्म ‘दबंग’ से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखना वाले फिल्ममेकर अभिनव कश्यप ने हाल ही में एक बार फिर अरबाज खान पर तीखा निशाना साधा. उन्होंनेू बताया कि अरबाज नहीं चाहते थे कि ‘मुन्नी बदनाम हुई’ गाने में मलाइका अरोड़ा काम करें. उन्होंने कहा कि... 

Oct 22, 2025
अरबाज को नहीं था मंजूर ‘मुन्नी बदनाम हुई’ गाना करें मलाइका
Abhinav Kashyap On Munni Badnaam Song: 2010 में सलमान खान की फिल्म ‘दबंग’ का डायरेक्शन करने वाले फिल्ममेकर अभिनव कश्यप काफी समय से सलमान और उनके परिवार को लेकर दिए गए अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में उन्होंने एक बार फिर सलामन खान के भाई एक्टर-डायरेक्टर अरबाज खान पर जमकर निशाना साधा. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के कहा कि अरबाज अपनी एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा को ‘मुन्नी बदनाम हुई’ गाने में देखने को लेकर असहज थे.

उन्होंने बताया, ‘वो लोग ‘मुन्नी बदनाम हुई’ गाने में मलाइका अरोड़ा की प्रेजेंटेशन को लेकर चिंता में थे. उन्हें लगा गाना भद्दा लगेगा, क्योंकि ये एक बोल्ड नंबर था. लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मलाइका की पहले से ही आइटम सॉन्ग्स में एक अलग पहचान है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी सौतेली सास हेलेन की थी’. अभिनव ने आगे कहा कि उन्होंने मलाइका को इस गाने के लिए लेने की काफी कोशिश की थी. उन्होंने कहा, ‘मैंने लड़ाई लड़ी ताकि मलाइका इस गाने में हों, लेकिन अरबाज नहीं चाहते थे कि वो इसे करें’. 

शादी के 28 साल बाद हो गए अलग 

उस वक्त ‘दबंग’ की शूटिंग के दौरान अरबाज और मलाइका शादीशुदा थे. दोनों ने 1998 में शादी की थी और उनका एक बेटा अरहान है. लेकिन 2016 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया. तलाक के अरबाज खान ने मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी की और हाल ही में उन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. वहीं, पिछले कई सालों से मलाइका एक्टर अर्जुन कपूर को डेट कर रही थीं, लेकिन इस साल दोनों का ब्रेकअप हो गया. ‘मुन्नी बदनाम हुई’ गा के हिट होते ही मलाइका की पॉपुलैरिटी भी खूब बढ़ी. 

24 साल का एक्टर, बैक-टू-बैक दे चुका 2 महाफ्लॉप, अब तीसरी फिल्म के लिए बोला- ‘एक और मौका दे दो...’

आज भी पसंद किया जाता है ‘मुन्नी बदनाम हुई’ गाना

कमाल की बात ये है कि आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर है. हर पार्टी, फंक्शन में ये गाना आज 15 साल बाद भी सुनाई देता है. अगर अभिनव कश्यप की बात करें तो वे डायरेक्टर-एक्टर अनुराग कश्यप के भाई हैं और पहले भी कई बार सलमान खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं. वो बीच-बीच में अपनी नाराजगी को फिर से सामने लाते रहते हैं. हाल ही में सलमान खान ने ‘बिग बॉस 19’ के एक एपिसोड में अभिनव के बयानों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘एक दबंग इंसान है, सबके बारे में बोलता है'. 

सलमान खान दिया था रिएक्शन 

उन्होंने आगे कहा था, ‘मैंने पिछले वीकेंड कहा था, काम करो यार, किसी को दिलचस्पी नहीं है. काम मिला क्या भाई? ऐसी हरकतों के बाद कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा’. सलमान ने आगे कहा, ‘मुझे सिर्फ ये बुरा लगता है कि उसने खुद को बर्बाद कर लिया. अगर किसी के परिवार के पीछे पड़ना है, तो अपने परिवार के पीछे पड़ो. मां-बाप से प्यार करो, पत्नी-बच्चों का ख्याल रखो. तुम टैलेंटेड हो, अच्छा लिखते हो, गलत रास्ते पर मत जाओ, वापस सही राह पर आ जाओ’. उनका ये बायन काफी वायरल भी हुआ था. 

अभिनव कश्यप का फिल्मी करियर 

अभिनव कश्यप ने अपने करियर की शुरुआत बतौर राइटर की थी. उन्होंने ‘मनोरमा सिक्स फीट अंडर’ (2007) में को-राइटर के तौर पर काम किया और ‘युवराज’ (2008) में योगदान दिया. उन्होंने बतौर डायरेक्टर ‘दबंग’ (2010) से अपनी शुरुआत की, जो सुपरहिट रही. जिसमें सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा नजर आए थे. हालांकि, फिल्म की सफलता के बाद भी उन्होंने इसके सीक्वल से दूरी बना ली थी. उनकी दूसरी फिल्म ‘बेशरम’ (2013) रिलीज हुई, जिसमें रणबीर कपूर थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही.

