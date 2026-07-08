राजकुमार राव बने 'दादा', हवा में लहराई टी-शर्ट; सौरव गांगुली की बायोपिक का फर्स्ट लुक आउट, इस दिन होगी रिलीज

Ganguly Biopic: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव सौरव गांगुली का किरदार पर्दे पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फिल्म की शूटिंग जारी है और आखिरकार इसका फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है. सौरव गांगुली के जन्मदिन के मौके पर 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है. फिल्म का फर्स्ट लुक देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है. यह फिल्म सौरव गांगुली की बायोपिक है, जिसमें उनके करियर की पूरी जर्नी दिखाई जाएगी. इसलिए यह फिल्म न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों, बल्कि गांगुली के फैंस के लिए भी बेहद खास है.