Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /राजकुमार राव बने दादा, हवा में लहराई टी-शर्ट; सौरव गांगुली की बायोपिक का फर्स्ट लुक आउट, इस दिन होगी रिलीज

राजकुमार राव बने 'दादा', हवा में लहराई टी-शर्ट; सौरव गांगुली की बायोपिक का फर्स्ट लुक आउट, इस दिन होगी रिलीज

Ganguly Biopic: राजकुमार राव की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. गांगुली के जन्मदिन के मौके पर आखिरकार फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है और एक्टर का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया गया है. आइए जानते हैं, फिल्म कब रिलीज होगी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 08, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:48 AM IST
राजकुमार राव बने 'दादा', हवा में लहराई टी-शर्ट; सौरव गांगुली की बायोपिक का फर्स्ट लुक आउट, इस दिन होगी रिलीज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'FIFA World Cup फिक्स्ड', अर्जेंटीना से हार के बाद इजिप्ट के खिलाड़ी ने लगाए आरोप
FIFA World Cup 202635 min ago
2
travel36 min ago
3
iran us war39 min ago
4
NEET UG Exam59 min ago
5
gold loan1 hr ago