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क्या टूटने की कगार पर है सपना चौधरी की शादी? पति पर मारपीट का आरोप, बच्चों संग छोड़ा ससुराल; कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

Sapna Choudhary-Veer Sahu: हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के तलाक की चर्चा ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. उन्होंने पति वीर साहू पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है. उनके द्वारा पेश किए गए सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने पति को डांसर से दूर रहने के निर्देश दिए हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 10, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:27 AM IST
क्या टूटने की कगार पर है सपना चौधरी की शादी? पति पर मारपीट का आरोप, बच्चों संग छोड़ा ससुराल; कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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