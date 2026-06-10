/क्या टूटने की कगार पर है सपना चौधरी की शादी? पति पर मारपीट का आरोप, बच्चों संग छोड़ा ससुराल; कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

Sapna Choudhary-Veer Sahu: हरियाणवी सिंगर, डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी को घरेलू हिंसा मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है. दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट ने सपना चौधरी को अंतरिम सुरक्षा देते हुए उनके पति यशवीर साहू को उनसे किसी भी तरह का संपर्क करने या उनके करीब आने से रोक दिया है.
डांसर सपना चौधरी को यह आदेश उनकी आने वाली फिल्म 'मोमाकू' के प्रीमियर से ठीक पहले दिया गया है. कोर्ट ने यशवीर साहू को उनके घर, ऑफिस और यहां तक कि फिल्म के प्रीमियर वेन्यू पर जाने से भी मना किया है. यह आदेश अगली सुनवाई तक लागू रहेगा. बता दें कि बीते कुछ दिनों से सपना की शादी में खटपट की खबरें चल रही थीं. कई इंटरव्यू में वह अपनी शादी टूटने का हिंट दे चुकी थीं. अब उन खबरों पर मुहर लगती दिख रही है.
डांसर सपना चौधरी ने महिला कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके पति ने कई बार उनके साथ मारपीट की और सार्वजनिक जगहों पर भी हंगामा किया. सपना चौधरी का कहना है कि लगातार हो रही हिंसा की वजह से उन्हें अपने दो नाबालिग बच्चों के साथ ससुराल छोड़ना पड़ा. उन्होंने घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई है.
दरअसल, सपना की ओर से पेश हुईं वकील प्रीति सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि भविष्य में भी ऐसी घटनाएं दोहराए जाने की आशंका है. खासतौर पर 10 जून को होने वाले फिल्म प्रीमियर को देखते हुए यह डर था कि यशवीर प्रीमियर में पहुंचकर हंगामा कर सकता है और सपना की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है. कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट, चोटों की तस्वीरें और कथित धमकियों की रिकॉर्डिंग समेत पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर करने के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया है.
वहीं महिला कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक यशवीर सपना चौधरी से किसी भी तरीके से संपर्क नहीं कर सकते हैं. उन्हें सपना के घर, काम करने की जगह या फिर फिल्म प्रीमियर में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है. बता दें कि कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में यशवीर साहू को समन भी जारी किया है और उन्हें सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होनी है.