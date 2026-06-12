पति के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं सपना चौधरी, फिर इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट, रील में लिखा- 'आप बहरे बन जाएं'; 2 दिन पहले मांगी थी सुरक्षा

Sapna Choudhary-Veer Sahu: मशहूर हरियाणवी डांसर-सिंगर सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू की शादी में काफी विवाद चल रहा है. उनकी पर्सनल लाइफ काफी चर्चा में बनी हुई है. पहले सपना चौधरी ने द्वारका महिला कोर्ट में पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की. ऑडियो और वीडियो सबूत भी सौंपे गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने वीर साहू को उनसे दूर रहने की सख्त हिदायत दी.
वहीं, कोर्ट ने आदेश में कहा था कि वीर साहू सपना चौधरी से किसी भी तरह का संपर्क नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही उन्हें सपना चौधरी के घर, कार्यस्थल या किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से रोक दिया गया है. इसी बीच अब सपना चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बहरा बनने की सलाह दी और ट्रोलर्स को करारा जवाब भी दिया.
इस वक्त सोशल मीडिया पर सपना चौधरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो सपना ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वह ग्रीन कलर की साड़ी में सजी-धजी नजर आ रही हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'सुनो सखी... कुछ तो लोग कहेंगे, वरना बेचारे जिंदा कैसे रहेंगे. उनका काम है कहना, आप बस बहरा बन जाएं और अपने चेहरे पर स्माइल हमेशा रखें.' इस पोस्ट के साथ सपना ने हार्ट वाला इमोजी भी शेयर किया है.
वहीं, वीर साहू ने सोशल मीडिया पर गौशाला में गोवंश की सेवा करते हुए एक शायरी वाली रील शेयर की. रील में वीर साहू कहते हैं, 'हे जगत माता, हे जगत जननी गौ माता... तुम माता हो, तुम्हें सब कुछ पता है. मेरे दर्द का भी पता है. मैं क्यों तुम्हारे सामने रोऊं? मैं क्यों मांगूं, क्यों गिड़गिड़ाऊं कि मुझे क्या चाहिए? जो तुम्हें लगता है मेरे लिए ठीक है, वह दीजिए.' रील में आगे वह कहते हैं, 'अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में है और हार भी तुम्हारे हाथों में है.' इस रील में वीर साहू अपने जीवन में चल रहे दर्द और भावनाओं को व्यक्त करते नजर आ रहे हैं.
आइए आपको बताते हैं कि दो दिन पहले कोर्ट में सपना चौधरी ने क्या कहा था. सपना चौधरी ने दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत याचिका दायर की थी. इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई और याचिका में सपना ने आरोप लगाया था कि वैवाहिक जीवन के दौरान उनके साथ कई बार मारपीट और दुर्व्यवहार हुआ. हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि उन्हें अपने बच्चे के साथ ससुराल छोड़ना पड़ा.
वहीं, सपना की वकील प्रीति सिंह की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई थी कि सपना चौधरी की फिल्म 'मोमाकू' जल्द रिलीज होने वाली है और उसका प्रीमियर भी होने वाला है. ऐसे में सपना को सुरक्षा की जरूरत है. वीर साहू किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या फिल्म के प्रीमियर में पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं. इससे सपना की सुरक्षा और उनके काम पर काफी असर पड़ सकता है.
इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि सिंह ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक वीर साहू किसी भी माध्यम से सपना चौधरी से संपर्क नहीं कर सकते. उन्हें सपना के घर, काम की जगह या उनके आसपास जाने की इजाजत नहीं है. अदालत ने यह भी साफ कहा कि प्रतिवादी यानी वीर साहू किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या उत्पीड़न नहीं करेंगे. कोर्ट ने संबंधित प्रोटेक्शन ऑफिसर और स्थानीय थाना प्रभारी (SHO) को आदेश दिया कि वे अदालत के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें.