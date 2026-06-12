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पति के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं सपना चौधरी, फिर इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट, रील में लिखा- 'आप बहरे बन जाएं'; 2 दिन पहले मांगी थी सुरक्षा

Sapna Choudhary-Veer Sahu: हरियाणवी डांसर-सिंगर सपना चौधरी इन दिनों पति वीर साहू से तलाक की खबरों को लेकर चर्चा है. घरेलू हिंसा के मामले में सपना को हाल ही में राहत मिली थी, जिसके बाद उनका इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहै है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 12, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:46 AM IST
पति के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं सपना चौधरी, फिर इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट, रील में लिखा- 'आप बहरे बन जाएं'; 2 दिन पहले मांगी थी सुरक्षा

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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