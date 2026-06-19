हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने शानदार परफॉर्मेंस से बॉलीवुड की डांसिंग दिवा नोरा फतेही ने सुर्खियां बटोरी है. वहीं, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जबरदस्त हलचल है. इसके साथ ही अब एक्ट्रेस ने नया रिकॉर्ड बनाया है. दरअसल, अपनी दमदार परफॉर्मेंस के बाद दुनिया भर में नाम कमाने के बाद अब उन्हें गूगल पर लगातार सर्च किया जा रहा है.
फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में नोरा की परफॉर्मेंस को दुनियाभर के दर्शकों ने खूब पसंद किया, जिसके बाद वह गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली बॉलीवुड हस्ती बन गई हैं.
Google Trends के आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान नोरा ने कई बड़े बॉलीवुड सितारों को भी पीछे छोड़ दिया. सर्च ट्रेंड्स में उन्होंने प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसी चर्चित अभिनेत्रियों से भी ज्यादा ध्यान आकर्षित किया. FIFA के मंच पर नोरा की मौजूदगी और उनकी परफॉर्मेंस ने अंतरराष्ट्रीय दर्शकों का ध्यान खींचा. यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर गूगल सर्च तक, हर जगह उनके नाम की चर्चा देखने को मिल रही है.
वहीं, नोरा ने कहा है कि वह खुशकिस्मत हैं कि उन्हें अपने करियर में कई यादगार पल देखने को मिले. फिर भी, फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने जैसी बड़ी कामयाबी का जश्न अपने करीबी लोगों के साथ मनाने के इमोशनल अनुभव से किसी चीज की तुलना नहीं की जा सकती.
नोरा ने टोरंटो में दूसरे फीफा वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनकी बहन, मां, भाई, हाई-स्कूल टीचर और दोस्त शामिल थे. मोरक्कन मूल की इस एक्ट्रेस ने वहां परफॉर्म किया था.
उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मैं आप लोगों के साथ यह शेयर करना चाहती थी. मैं एक दशक से ज़्यादा समय से परफ़ॉर्म कर रही हूं, मैं खुशकिस्मत रही हूं कि मुझे अपने करियर में कई बड़े पल मिले और मैंने उन्हें अपने कुछ पसंदीदा लोगों के साथ शेयर किया है!"
34 साल की डांसिंग दिवा ने कहा कि एक दशक से अधिक समय तक परफॉर्म करने के बाद, यह पहली बार था जब उनकी मां, भाई-बहन, बचपन के दोस्त, करीबी दोस्त और यहां तक कि उनके हाई-स्कूल के टीचर भी उन्हें लाइव परफॉर्म करते हुए देखने के लिए एक साथ आए थे.
नोरा फतेही ने कहा, “मेरा पूरा परिवार और मेरे करीबी लोग कभी भी एक साथ नहीं थे. यह पहली बार था जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस खत्म की और अपने सभी करीबी लोगों को मुझे गले लगाने के लिए एक साथ इंतजार करते हुए पाया! यह सच में मेरे लिए एक इमोशनल पल था. मैं हमेशा अकेले काम पर जाती हूं और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद घर चली जाती हूं, लेकिन इस बार कुछ अलग था. मेरे करीबी लोग पहली बार मुझे लाइव देखने के लिए इकट्ठा हुए और पहली बार मेरे साथ जश्न मनाया.”
नोरा ने कहा, “मैंने इस पल के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है. इस एहसास को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. मेरी बहन, मेरी मां और मेरा भाई पहली बार वहां मौजूद थे! मेरे हाई-स्कूल टीचर, जो मेरे बहुत करीबी हैं, भी वहां मौजूद थे! मेरे बचपन के दोस्त और आज के करीबी दोस्त भी वहां थे! कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके वहाँ होने की मुझे चाहत थी, लेकिन मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूं.”