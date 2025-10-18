16 की उम्र में किया डेब्यू, 3 हिट के बाद इस्लाम के खातिर छोड़ी इंडस्ट्री, 24 साल में बनीं दुल्हन, शेयर कीं निकाह की फोटोज

Zaira Wasim Wedding: पिछले साल की तरह इस साल भी कई सेलेब्स शादी के बंधन में बंधे, जिनमें अब ‘दंगल’ गर्ल जायरा वसीम का नाम भी जुड़ चुका है, जिन्होंने 24 साल की उम्र में शादी कर ली. हाल ही में उन्होंने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
Zaira Wasim Wedding: 2016 में आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘दंगल’ से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली एक्ट्रेस जायरा वसीम, जिन्होंने साल 2019 में धार्मिक कारणों का हवाला देकर बॉलीवुड छोड़ दिया था, अब शादी के बंधन में बंध गई हैं. शुक्रवार शाम उन्होंने अपने निकाह की कुछ खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, जिससे उनके फैंस हैरान रह गए. पहली तस्वीर में जायरा अपने निकाहनामा पर दस्तखत करती नजर आ रही हैं. उनके हाथों में लगी मेहंदी और पन्ना जड़ी अंगूठी नजर आ रही है.
वहीं, दूसरी तस्वीर और भी खास है, जिसमें जायरा और उनके पति साथ खड़े नजर आ रहे हैं. दोनों शादी के जोड़े में आसमान के नीचे खड़े होकर चांद की ओर निहारते नजर आ रहे हैं. इस दौरान जायरा ने लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, जिस पर सुनहरे धागे से बारीक कढ़ाई की गई थी. उनके पति ने क्रीम कलर की शेरवानी और मेल खाता दुपट्टा पहना है. इन खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए जायरा ने कैप्शन में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, बस इतना लिखा 'कुबूल है x3'.
24 की उम्र में जायरा ने की शादी
इंडस्ट्री छोड़ने के बाद जायरा सोशल मीडिया पर भी कम ही एक्टिव रहती थी और अपनी पर्सनल लाइफ को भी प्राइवेट रखना पसंद करती हैं. ऐसे में अचानक से शादी की तस्वीरें शेयर कर उन्होंने अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया. फैंस कमेंट्स कर जायरा को उनके नए सफर की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं. वहीं, कुछ फैंस उनके पति के बारे में जानने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं. उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस को उनकी सादगी भरी शादी काफी पसंद आ रही है.
16 की उम्र में किया था डेब्यू
बता दें, जायरा ने सिर्फ 16 साल की उम्र में आमिर खान की फिल्म 'दंगल' (2016) से बॉलीवुड में कदम रखा था. उन्होंने गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिला. इसके बाद वे 'सीक्रेट सुपरस्टार' (2017) में नजर आईं और अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया. कुछ ही समय में उन्होंने खुद को एक टैलेंटेड एक्ट्रेस के रूप में साबित कर दिया था. उनकी आखिरी फिल्म प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर के साथ 'द स्काई इज पिंक' थी.
19 की उम्र में छोड़ दी इंडस्ट्री
साल 2019 में जायरा ने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली और बताया कि फिल्म इंडस्ट्री उनके धर्म से मेल नहीं खाती. अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि ये दुनिया उन्हें उनके ईमान से दूर ले जा रही है. उन्होंने बताया कि उन्हें इस फील्ड में खूब प्यार और तारीफ मिली, लेकिन इसके चलते उनका ध्यान अल्लाह से हट गया. तब से जायरा ने खुद को फिल्मों से दूर रखा और अपनी जिंदगी को सादगी और आस्था के साथ जीने का फैसला किया. उनकी शादी की ये खबर अब उनके फैंस के लिए खुशी का बड़ा मौका बन गई है.
