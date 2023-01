Urfi Javed Bedroom: उर्फी जावेद के बेडरूम की फोटो हुई वायरल, बिस्तर में ये किसके साथ सो रही हैं एक्ट्रेस!

Urfi Javed Sleeping in Bed with Who: उर्फी जावेद अपने काम से ज्यादा अपने हॉट और बोल्ड कपड़ों और अतरंगी फैशन सेंस के लिए पहचानी जाती हैं. ये खूबसूरत टीवी एक्ट्रेस अपने लुक्स और फैशन को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती हैं. कुछ समय पहले उर्फी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थि जो काफी समय तक चर्चा में रही थी लेकिन ये उनके फैशन या बोल्ड ड्रेसिंग की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि एक्ट्रेस ने अपनी बेडरूम की तस्वीर शेयर कर दी थी. अपने बेडरूम में सोती नजर आ रहीं उर्फी बिस्तर पर अकेली नहीं हैं, उनके साथ कोई और भी है. आइए आपको बताते हैं कि उर्फी बिस्तर में किसके साथ सो रही हैं...

Urfi Javed के बेडरूम की फोटो हुई वायरल

आपको बता दें कि उर्फी ने कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर (Urfi Javed Instagram) एक पोस्ट नहीं बल्कि एक स्टोरी के जरिए कुछ शेयर किया था. उर्फी की जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, वो एक्ट्रेस के बेडरूम (Urfi Javed Bedroom) की है और उसमें उर्फी जावेद अपने बिस्तर पर सोती दिखाई दे रही हैं. कमरे में थोड़ा अंधेरा है, शायद रात का समय है लेकिन उर्फी का चेहरा साफ नजर आ रहा है. इस बोल्ड हसीना ने नीले रंग की चादर ओढ़ी हुई ही और एक करवट पर, अपने सिर को अपने हाथों के बीच रखकर एक्ट्रेस सो रही हैं. उन्होंने क्या पहना हुआ है वो तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन उनके साथ कौन सो रहा है, उसपर सभी का ध्यान गया है.

बिस्तर में ये किसके साथ सो रही हैं एक्ट्रेस!

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, उर्फी इस फोटो में, बिस्तर पर अकेले नहीं हैं, उनके साथ कोई और भी सो रहा है. अगर आप सोच रहे हैं कि उर्फी यहां किसी आदमी के साथ सो रही हैं तो आपको बता दें कि आप सही नहीं हैं. दरअसल फोटो में उर्फी अपनी पालतू बिल्ली के साथ सोती नजर आ रही हैं. बेड की एक साइड पर उर्फी जावेद हैं और दूसरी तरफ उनकी बिल्ली है. इस फोटो को उर्फी की बहन, असफी ने शेयर किया था जिसे बाद में उर्फी ने रीशेयर किया था.

