Urfi Javed New Look: उफ्फ! उर्फी का कमाल, कुछ नहीं बचा तो कूड़े की थैली से बनाई ड्रेस; स्टाइल देख दांतों तले दबा लेंगे उंगली...

Urfi Javed Bold Look Video: उर्फी जावेद (Urfi Javed) सोशल मीडिया सेंसेशन हैं, वह अपने अतरंगी फैशन को लेकर हर दिन इंटरनेट पर लाइमलाइट बटोरती नजर आती हैं. उर्फी जावेद (Urfi Javed Bold) ने एक बार फिर से अपने नए लुक का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया है. उर्फी जावेद (Urfi Javed Video) वीडियो में ना ही कोई टॉप, ना ही कोई ब्रा पहने ऐसी ड्रेस में नजर आ रही हैं, जिसे देख लोगों का सिर चकराने लग गया है. उर्फी जावेद ने इस बार कूड़े की थैली से अपनी स्टाइलिश ड्रेस बना डाली है.

Urfi Javed ने कूड़े की थैली से दिखाया कमाल!

उर्फी जावेद (Urfi Javed New Video) ने नए वीडियो में ब्लैक कलर की कूड़े वाली थैली से एक नहीं बल्कि दो-दो ड्रेस स्टाइल की हैं. उर्फी ने अपने नए लुक में एक स्कर्ट ड्रेस तो दूसरी शॉर्ट टाइट ड्रेस बनाई है. उर्फी (Urfi Javed New Look) ने वीडियो पर कैप्शन में लिखा, 'जब मैं बिग बॉस में थी तब मैंने डस्टबिन बैग से ड्रेस बनाई थी, एक बार फिर इतिहास दोहराते हैं लेकिन बेहतर तरीके से...'

उर्फी ने अपने ही फैशन को दी मात!

बता दें, उर्फी (Urfi Javed Bigg Boss) ने बिग बॉस ओटीटी में भी कूड़े की थैली से बनी ड्रेस पहनी थी. उसी आइडिया को दोहराते हुए एक्ट्रेस ने कूड़े की थैली से नई ड्रेस बना डाली है. उर्फी नए लुक की इस ड्रेस में भी जमकर अपना हुस्न दिखाती नजर आ रही हैं. उर्फी (Urfi Javed Bold Video) की ड्रेस में ऐसी-ऐसी जगह कट्स हैं, जहां से उनके ब्रेस्ट एक्सपोज हो रहे हैं.

फैशन के चक्कर में फिर ट्रोल हुईं Urfi

उर्फी जावेद (Urfi Javed Instagram) का यह नया लुक भी सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का शिकार हो गया है. एक यूजर का कहना है कि 'ब्लैक पॉलीथीन क्यों व्हाइट पहनों और प्रदर्शन करो.' दूसरे यूजर ने लिखा,'यह एकदम बेकार हो गई हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा.' वहीं एक यूजर ने उर्फी की तारीफ करते हुए लिखा, 'आप सच में क्रिएटिव हैं उर्फी.'

