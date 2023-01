Urfi Javed New Look: उफ्फ! उर्फी का नया बवाल, कॉलर बंद ड्रेस का नहीं देखा होगा ऐसा हाल, इतनी जगह कटी कि गिनते-गिनते जाएंगे थक!

Urfi Javed Bold Look: उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने अतरंगी फैशन सेंस और बेबाक अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी बटोरती नजर आती हैं. ऐसे तो उर्फी जावेद (Urfi Javed Photos) एक एक्ट्रेस हैं लेकिन उन्हें पहचान अतरंगी फैशन सेंस ने दिलाई है. हाल ही में उर्फी जावेद (Urfi Javed New Look) ने अपने नए लुक का दीदार इंस्टाग्राम पर करा दिया है. उर्फी ने अपने नए लुक की तस्वीर इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है.

Urfi Javed ने नई ड्रेस में भी दिखाया कमाल!

उर्फी जावेद (Urfi Javed Instagram) अपने लुक में बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं, फोटो में देखा जा सकता है कि उर्फी किसी रेस्टोरेंट में आई हैं. उर्फी (Urfi Javed Pics) ने अपने लेटेस्ट लुक के लिए एक कॉलर बंद ड्रेस कैरी की है. कॉलर बंद ड्रेस में चेस्ट के बाद इतने कट्स हैं कि किसी के भी देखते ही पसीने छूट जाएंगे.

उर्फी जावेद (Urfi Javed Video) के नए लुक में ड्रेस पर क्लीवेज से ही बड़ा-सा कट लगा हुआ है. बड़े कट के बाद उर्फी जावेद की ड्रेस पेट से पूरी तरह जाली की तरह कटी है. उर्फी जावेद (Urfi Javed New Dress) ने एक बार फिर से अपने नए लुक से नेटीजन्स को नाखून चबाने पर मजबूर कर दिया है.

Urfi Javed का वर्कफ्रंट

उर्फी जावेद (Urfi Javed Tv Shows) के वर्कफ्रंट की बात करें तो उर्फी ने साल 2016 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. बड़े भैया की दुल्हनिया उर्फी का पहली टीवी शो था. इसके बाद उर्फी जावेद (Urfi Javed Bigg Boss OTT) बिग बॉस ओटीटी में भी दिखाई दी थीं .

