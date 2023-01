Urfi Javed Wedding: पैपराजी से अपनी शादी को लेकर ये क्या बोल गईं उर्फी जावेद, बताया किसके साथ लेंगी सात फेरे!

Urfi Javed Getting Married to Herself: उर्फी जावेद वैसे तो एक टीवी एक्ट्रेस हैं लेकिन अपनी एक्टिंग और टीवी शोज से ज्यादा वो अपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस और अपने कॉन्ट्रोवर्शियल बयानों के लिए जानी जाती हैं. उर्फी हाल ही में एक गुरुद्वारे गई थीं जहां से निकलने के बाद उन्होंने पैपराजी से कुछ ऐसी बातें की जिन्हें सुनकर लोगों के होश उड़ गए! उर्फी जावेद ने अपनी शादी (Urfi Javed Wedding) की बात की है; मीडिया वालों ने उनसे यह पूछा कि वो किससे शादी करने वाली हैं जिसपर एक्ट्रेस ने ऐसा जवाब दिया कि सभी लोग शॉक हो गए. आइए देखें कि उर्फी ने ऐसा क्या कह दिया है...

पैपराजी से अपनी शादी को लेकर ये क्या बोल गईं Urfi

उर्फी जावेद (Urfi Javed) के जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं वो तब का है जब एक्ट्रेस गुरुद्वारा से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थीं. एक्ट्रेस अपने ड्राइवर से कह रही थीं कि वो जल्दी गाड़ी चलाए और मीडिया के सवालों को इग्नोर करते हुए वो उन्हें बस 'बाय' बोल रही थीं. बार-बार पैपराजी उनसे पूछ रहे थे कि वो किससे शादी करने वाली हैं जिसपर पहले तो एक्ट्रेस का यही रिएक्शन था कि वो लोग उनसे बहुत सवाल पूछते हैं लेकिन फिर आखिर में एक्ट्रेस ने जवाब दे ही दिया.

Urfi Javed ने बताया किसके साथ लेंगी सात फेरे!

उर्फी जावेद से जब पैपराजी बार-बार पूछ रहे थे कि वो किससे शादी करने वाली हैं तो फाइनली, झींककर एक्ट्रेस ने सवाल का जवाब दे ही दिया. उर्फी से उनके वेडिंग पार्टनर के बारे में पूछा गया तो वो बोलीं, 'मैं खुद से शादी कर रही हूं.. खुश?' इतना बोलकर उन्होंने अपने ड्राइवर को फिर से कहा कि वो जल्दी चले और फिर उर्फी निकल गईं. अब उर्फी ने यह जवाब मीडिया के सवालों से परेशान होकर दिया या सचमुच एक्ट्रेस खुद से शादी करना चाहती हैं; यह कोई नहीं जानता!

