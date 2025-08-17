दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी का बड़ा फैसला, अब फैंस को एक्टर की मिलेगी पल-पल की अपडेट

Darshan wife Vijayalakshmi: कन्नड़ सिनेमा एक्टर दर्शन फैन रेणुकास्वामी मर्डर केस में आरोपी हैं और फिलहाल जेल में हैं. कुछ प्रशंसक जो उन्हें भगवान की तरह अब भी पूजते हैं उनके जीवन की हर छोटी बड़ी घटनाओं से को जानना चाहते हैं.यही वजह है कि उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐलान किया है कि पति की गैर मौजूदगी में वो उनका अकाउंट संभालेंगी.

जेल में दर्शन

दरअसल, कुछ समय पहले दर्शन थुगुदीपा को रेणुकास्वामी मर्डर मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में कई खामियां पाईं और कहा कि जमानत देने की प्रक्रिया में कई गलतियां हुई हैं. इसके बाद दर्शन को जेल जाना पड़ा.

वाइफ संभालेंगी सोशल मीडिया

इस बीच, उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी ने एक अहम जिम्मेदारी लेते हुए एक्टर के सोशल मीडिया अकाउंट को संभालने का फैसला लिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में दर्शन की फोटो साझा की और बताया कि जब तक दर्शन खुद फैंस से जुड़ नहीं पाते, तब तक वह उनके लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगी.

आपसे जुड़ीं रहूंगी

विजयलक्ष्मी ने फैंस का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनका प्यार, प्रार्थनाएं और धैर्य दर्शन और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी ताकत है. उन्होंने सभी से अपील की कि वे इस एकता और सकारात्मकता को बनाए रखें. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आपका ये चहेता स्टार हर एक को अपने दिल में संजोए हुए है. जब तक वह आपसे सीधे जुड़कर अपने दिल की बातें साझा नहीं कर पाते, तब तक मैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट को संभालूंगी और उनकी ओर से सभी अपडेट्स और फिल्मों से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाती रहूंगी.'

इस सपोर्ट के लिए शुक्रिया

उन्होंने आगे लिखा, 'आपका जो प्यार, आपकी दुआएं और आपका धैर्य लगातार उन्हें और हमारे पूरे परिवार को अपार शक्ति प्रदान कर रहा है. आइए हम इस एकता और सकारात्मकता को बनाए रखें.वह जल्द ही उसी प्यार और जोश के साथ वापस आएंगे, जिसे आप हमेशा से जानते और महसूस करते आए हैं. आपके प्रेम और आभार के साथ, विजयलक्ष्मी दर्शन.'