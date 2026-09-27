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'शुभकामनाएं नहीं, सुरक्षा चाहिए': डॉटर्स डे पर कृति सेनन का झकझोर देने वाला पोस्ट, महिलाओं की मजबूरी पर उठाए तीखे सवाल

Kriti Sanon: डॉटर्स डे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने बधाई संदेश के बजाय महिला सुरक्षा पर एक गंभीर पोस्ट शेयर किया है. लाइव लोकेशन शेयर करने से लेकर पेपर स्प्रे साथ रखने जैसी मजबूरियों पर सवाल उठाते हुए कृति ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 27, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 04:46 PM IST
'शुभकामनाएं नहीं, सुरक्षा चाहिए': डॉटर्स डे पर कृति सेनन का झकझोर देने वाला पोस्ट, महिलाओं की मजबूरी पर उठाए तीखे सवाल
Image Credit: डॉटर्स डे पर कृति सेनन ने उठाई महिला सुरक्षा की आवाज

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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