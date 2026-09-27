'शुभकामनाएं नहीं, सुरक्षा चाहिए': डॉटर्स डे पर कृति सेनन का झकझोर देने वाला पोस्ट, महिलाओं की मजबूरी पर उठाए तीखे सवाल

Kriti Sanon: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने डॉटर्स डे के मौके पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जो पारंपरिक उत्सव से ज्यादा एक गंभीर सोच-विचार का विषय है. 'हैप्पी डॉटर्स डे' की नॉर्मल पोस्ट शेयर करने के बजाय एक्ट्रेस ने बेटी दिवस मनाने के पारंपरिक तरीके पर सवाल उठाते हुए समाज से सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बनी चिंताओं पर ध्यान देने की अपील की.
कृति ने उन डरों और सावधानियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की रोजमर्रा की सच्चाई बन चुकी हैं. लाइव लोकेशन शेयर करने और पेपर स्प्रे साथ रखने से लेकर पैदल चलने के बजाय कैब बुक करने तक, कृति ने बड़े सवाल उठाए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि ये सुरक्षा उपाय एक बेटी के जीवन का नियमित हिस्सा क्यों बन गए हैं.
कृति सेनन ने अपनी पोस्ट की शुरुआत माता-पिता से एक ऐसी स्थिति की कल्पना करने को कहकर की, जिससे कई महिलाएं अच्छी तरह वाकिफ हैं. उन्होंने लिखा, 'इस डॉटर्स डे पर, कल्पना कीजिए कि आपकी बेटी आपको फोन करके कहे, 'मुझे लगता है कि कुछ पुरुष मेरा पीछा कर रहे हैं.' कल्पना कीजिए कि वह रात में अकेली घर पैदल चल रही है और लगातार पीछे मुड़कर देख रही है. कल्पना कीजिए कि घर पहुंचने से पहले ही उसका फोन बंद हो जाए. अब इस सच्चाई को गहराई से महसूस कीजिए.'
उन्होंने आगे बताया कि महिलाओं से कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षा के इर्द-गिर्द प्लान करने की उम्मीद की जाती है. कृति ने लिखा, 'अपनी लाइव लोकेशन शेयर करने से लेकर, पेपर स्प्रे ले जाने, पैदल चलने के बजाय कैब बुक करने, या सिर्फ सुरक्षित महसूस करने के लिए किसी को फोन करने तक- हमने उसे इसे अपनी जीवनशैली बनाने पर मजबूर कर दिया है. जिस दिन एक बेटी रात में अकेली घर चल सके, अंधेरे के बाद पार्क में बैठ सके, जो चाहे पहन सके, बिना किसी डर के सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सके, या बस बिना किसी हमले के जोखिम की गणना किए सार्वजनिक स्थान पर रह सके.. वही दिन होगा जब हमें डॉटर्स डे मनाना चाहिए.'
कृति सेनन ने यह संदेश हर उस बेटी को समर्पित किया, जिसे सुरक्षित घर पहुंचने के बाद अपने परिवार को तसल्ली देनी पड़ती है. उन्होंने लिखा, 'हर उस बेटी को जिसने कभी घर फोन करके कहा है, 'मैं पहुंच गई हूं.' काश आप एक दिन ऐसी दुनिया में रहें, जहां आपको यह न कहना पड़े.. हमारी बेटियां इसी दुनिया की हकदार हैं और यह वही दुनिया है, जो हमें उन्हें देनी है.'
वहीं एक्ट्रेस कृति सेनन के वर्कफ्रंट की बात करें तो, हसीना हाल ही में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आई थीं, जिसे दर्शकों से नकारात्मक रिस्पॉन्स मिला था.