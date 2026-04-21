‘ये मेरी आखिरी फिल्म...’ डेविड धवन का बड़ा इशारा, बेटे वरुण को लेकर हुए इमोशनल; कह डाली ये दिल छू लेने वाली बात

David Dhawan on His Son Varun Dhawan: हिंदी सिनेमा के जाने-माने फिल्ममेकर डेविड धवन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में वे एक बार फिर अपने बेटे वरुण धवन के साथ काम कर रहे हैं. इसी बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, जिससे उनके फैंस थोड़े इमोशनल हो सकते हैं. डेविड धवन ने इशारा किया है कि ये फिल्म शायद उनके करियर की आखिरी फिल्म हो सकती है. उनका कहना है कि अब वे धीरे-धीरे काम से दूरी बनाकर सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान देना चाहते हैं.

अपने एक हालिया इंटरव्यू में डेविड धवन ने अपने और बेटे वरुण के रिश्ते को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच बहुत अच्छी समझ और तालमेल है. उन्होंने कहा, ‘डायरेक्टर को सबसे पहले एक अच्छा एक्टर चाहिए होता है. वरुण सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, वो सवाल भी करता है और हर चीज समझता भी है’. डेविड ने ये भी कहा कि वरुण अब काफी एक्सपीरियंस हासिल कर चुका है और 13-14 फिल्में कर चुका है, इसलिए उसके साथ काम करना आसान और मजेदार रहता है. डेविड ने ये कहा कि वे सेट पर वरुण को एक एक्टर की तरह देखते हैं.

वरुण को सेट पर सिर्फ एक्टर की तरह देखते हैं डेविड धवन

उन्होंने कहा, ‘जब मैं कैमरे के पीछे होता हूं, तब वो मेरा बेटा नहीं, सिर्फ एक एक्टर होता है. मुझे सिर्फ अच्छा रिजल्ट चाहिए’. उनका मानना है कि प्रोफेशनल काम में रिश्तों को अलग रखना जरूरी होता है. यही वजह है कि दोनों के बीच काम के दौरान कभी कोई दिक्कत नहीं आती और फिल्म अच्छे से पूरी हो पाती है. फिल्मों के काम करने के पुराने तरीके को याद करते हुए डेविड धवन ने कहा कि पहले पूरा स्क्रिप्ट सुनाने का चलन नहीं था. उन्होंने कहा, ‘हमारे टाइम में फोन पर ही फिल्में फाइनल हो जाती थीं. सलमान खान, गोविंदा और संजय दत्त जैसे स्टार्स भी पूरी स्क्रिप्ट नहीं सुनते थे’.

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बेटे वरुण केकाम की जमकर की तारीफ

उन्होंने बताया कि उस समय सीन-टू-सीन समझाकर फिल्म बनाई जाती थी और भरोसे पर काम चलता था. आज के समय में चीजें काफी बदल चुकी हैं, लेकिन वे अब भी पुराने अंदाज को पसंद करते हैं. डेविड धवन ने वरुण धवन के काम की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने खास तौर पर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में उनके रोल का जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘मुझे उसमें वरुण का काम बहुत पसंद आया. उसका रोल इमोशनल था और उसने लोगों को हंसाया भी और रुलाया भी’. डेविड के मुताबिक, वरुण अब एक कंप्लीट एक्टर बन चुका है, जो हर तरह के रोल को अच्छे से निभा सकता है और दर्शकों को जोड़कर रखता है.

3 दशक लंबे करियर में बनाई 45 से ज्यादा फिल्में

इस दौरान डेविड धवन ने अपनी सेहत को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वे काफी बीमार हो गए थे और चौथे दिन ही उन्हें अस्पताल जाना पड़ा. उन्होंने कहा, ‘उस समय वरुण ने मेरा बहुत ख्याल रखा. उसके पास सभी डॉक्टरों के नंबर थे और वो लगातार संपर्क में था’. डेविड ने बताया कि इस मुश्किल समय में वरुण ने एक जिम्मेदार बेटे की तरह हर चीज संभाली, जिससे उन्हें काफी सहारा मिला. करीब तीन दशक लंबे करियर में 45 से ज्यादा फिल्में बनाने वाले डेविड धवन अब अपने सफर से सेटिस्फाई नजर आते हैं.

12 जून को रिलीज होगी आखिरी फिल्म!

उन्होंने कहा, ‘मैंने बहुत अच्छा सफर देखा है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए’. उन्होंने अपने गुरु मनमोहन देसाई को भी याद किया और कहा कि उन्होंने उनसे ही बड़े एंटरटेनमेंट सिनेमा का तरीका सीखा. अब ‘है जवानी तो इश्क होना है’ 12 जून को रिलीज होगी, जिसमें वरुण धवन के साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर नजर आएंगी. वहीं, फैंस इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी बेताब है. साथ ही देखना ये है कि ये फिल्म उनकी बाकी कॉमेडी फिल्मों की तरह बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का दिल जीत पाएगी या नहीं?