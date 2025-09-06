इस डायरेक्टर ने दाऊद इब्राहिम को बताया प्रेरणा, अंडरवर्ल्ड पर बना चुके हैं कई फिल्में; सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. इस बार वह अपनी फिल्म नहीं बल्कि अपने एक पोस्ट की वजह से विवाद में फंस गए. उन्होंने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक मजेदार लेकिन चौंकाने वाला पोस्ट शेयर किया.

दाऊद इब्राहिम पर राम गोपाल वर्मा का पोस्ट

एक्स पर एक नोट शेयर करते हुए राम गोपाल वर्मा ने लिखा, 'अमिताभ बच्चन, स्टीवन स्पीलबर्ग, ऐन रैंड, ब्रूस ली, श्रीदेवी और दाऊद इब्राहिम समेत उन सभी महान लोगों को मेरा सलाम जिन्होंने मुझे जो कुछ भी बनने और जो भी फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया. शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं.' मोस्ट वांटेड डॉन और भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का जिक्र आते ही इंटरनेट यूजर्स उन पर भड़क गए, जिन्होंने फिल्म निर्माता पर असली गुरुओं के सम्मान के दिन एक अपराधी को अपनी प्रेरणा बताने का आरोप लगाया.

Here’s a BIG SALUTE to all the GREATS who inspired me to become whatever I became and to make whatever films I made, starting from AMITABH BACHCHAN, STEVEN SPIELBERG , AYN RAND ,BRUCE LEE, SRIDEVI and DAWOOD IBRAHIM HAPPY TEACERS DAY — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) September 5, 2025

राम गोपाल वर्मा पर भड़के लोग

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स ने आरजीवी के शब्दों के चयन की कड़ी आलोचना की. एक यूजर ने कमेंट किया, 'दाऊद के शिक्षक को भी सचमुच गर्व होना चाहिए क्योंकि एक शिक्षक न केवल दुनिया में शीर्ष पर रहना सिखाता है, बल्कि कभी-कभी अंडरवर्ल्ड में भी रहना सिखाता है.' दूसरे यूजर ने उनसे सीधे सवाल किया, 'आपने दाऊद इब्राहिम से क्या सीखा?' वहीं, तीसरे यूजर ने लिखा, 'ओसामा बिन लादेन को भी जोड़ लीजिए... आप दाऊद को अपना गुरु बताते हुए प्रेरणा का मजाक उड़ा रहे हैं.'

अंडरवर्ल्ड पर बना चुकें हैं कई फिल्में

यह पहली बार नहीं है जब राम गोपाल वर्मा ने अपने काम को दाऊद इब्राहिम से जोड़ा है. 2021 में फिल्म निर्माता ने 'डी कंपनी' का निर्देशन किया था जो दाऊद के नेतृत्व में मुंबई के अंडरवर्ल्ड साम्राज्य से प्रेरित एक फिल्म थी. इससे पहले, स्पॉटबॉय को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'मैं दाऊद इब्राहिम की बदौलत अपनी जीविका चलाता हूं. मैंने गैंगस्टर फिल्मों से अपना करियर बनाया क्योंकि मुझे हमेशा से ही इंसानी स्वभाव के अंधेरे पहलू से लगाव रहा है.'