Advertisement
trendingNow13042209
Hindi Newsबॉलीवुडदे दो ऑस्कर... ; धुरंधर में अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं स्मृति ईरानी; कही लोगों के दिल की बात

दे दो ऑस्कर... ; 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं स्मृति ईरानी; कही लोगों के दिल की बात

एक्टर अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत बनकर सबके दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है. फिल्म 'धुरंधर' में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद हर कोई उन्हें ऑस्कर देने की बात कह रहा है. फराह खान के बाद अब स्मृति ईरानी भी शामिल हो गई हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 09:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दे दो ऑस्कर... ; 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं स्मृति ईरानी; कही लोगों के दिल की बात

बॉलीवुड में जब कोई फिल्म दर्शकों के दिलों को छूती है, तो उस पर आम दर्शकों के साथ-साथ बड़ी हस्तियों की भी प्रशंसा सामने आती है. इन दिनों फिल्म 'धुरंधर' का बोलबाला है, जिसने रिलीज के बाद से ही दर्शकों और आलोचकों दोनों का ध्यान खूब खींचा है. फिल्म में अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े कलाकार हैं और निर्देशक आदित्य धर ने इसे शानदार तरीके से बनाया है. हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है.

अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं स्मृति ईरानी

इस कड़ी में अभिनेत्री और राजनेता स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के अभिनय की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "अक्षय खन्ना ने उम्मीदों से भी बेहतर काम किया है. ऐसे में आप भी चिल्लाना चाहेंगे, 'ऑस्कर दे दो.'" इसके लिए उन्होंने 'तीस मार खान' फिल्म का एक मजेदार वीडियो भी शेयर किया, जिसमें अक्षय कुमार के किरदार को अक्षय खन्ना के लिए ऑस्कर मांगते देखा जा सकता है. यह वीडियो दर्शकों के चेहरे पर हंसी लाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 'कुन फाया कुन' की सिंगर 'सूफी क्वीन', जिसने सिर पर पगड़ी और प्यारी स्माइल से बनाई पहचान; बिग बी ने दिया 'सूफी की सुल्ताना' नाम

 

स्मृति ईरानी ने इसके अलावा, 'धुरंधर' की पूरी टीम की भी तारीफ की थी. उन्होंने फिल्म के मुख्य कलाकारों का एक कोलाज शेयर किया और लिखा, ''यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन की झलक है, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सब कुछ खोया.''

कही लोगों के दिल की बात

उन्होंने कहा, ''अगर कोई व्यक्ति सैनिकों के परिवारों की मुश्किलें देख चुका है, या संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले जैसी घटनाओं से प्रभावित हुआ है, तो फिल्म के भावनात्मक दृश्यों को देखकर गुस्सा नहीं करना चाहिए. यह केवल एक फिल्म है, लेकिन इसकी भावनाएं और संदेश बहुत मजबूत हैं.''

ये भी पढ़ें: शोले के बाद फिर सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र, री-रिलीज हो रही है 14 साल पुरानी ये फिल्म; नोट कर लें डेट

 

स्मृति ईरानी ने निर्देशक आदित्य धर की भी तारीफ की. उन्होंने लिखा, ''आदित्य धर एक बेहतरीन कहानीकार हैं और रिसर्च में भी उनका कोई जवाब नहीं. अक्षय खन्ना की भूमिका में उन्होंने जो भावनात्मक गहराई दिखाई, वह उनकी मेहनत का सबूत है. वहीं, रणवीर सिंह की आंखों में छुपी भावनाएं और अर्जुन रामपाल के खतरनाक अंदाज भी देखने लायक हैं.''

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

-Akshaye Khanna

Trending news

किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
Air Pollution Protests
किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
AQI
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
MGNREGA
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
udhampur encounter live
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग