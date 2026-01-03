Advertisement
trendingNow13063068
Hindi Newsबॉलीवुड2025 में 2 फिल्मों से बाहर हुईं दीपिका, लेकिन 2026 में मचाएंगी धमाल; SRK संग आएंगी 3 तो विक्की कौशल संग एक फिल्म में आएंगी नजर

2025 में 2 फिल्मों से बाहर हुईं दीपिका, लेकिन 2026 में मचाएंगी धमाल; SRK संग आएंगी 3 तो विक्की कौशल संग एक फिल्म में आएंगी नजर

दीपिका पादुकोण, विक्की कौशल की बहुप्रतीक्षित पौराणिक ड्रामा 'महावतार' में एक अहम भूमिका निभाती दिख सकती हैं. फिल्म में उनके किरदार को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो दीपिका का नाम फाइनल हो चुका है. वहीं, दीपिका पादुकोण एक बार फिर शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाली हैं. फिल्म के टीजर और पोस्टर भी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है. दीपिका, शाहरुख खान की लगभग हर फिल्म में होती हैं, क्योंकि अभिनेता का मानना है कि दीपिका उनके लिए लकी हैं.

Written By  IANS|Edited By: Swati Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 11:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2025 में 2 फिल्मों से बाहर हुईं दीपिका, लेकिन 2026 में मचाएंगी धमाल; SRK संग आएंगी 3 तो विक्की कौशल संग एक फिल्म में आएंगी नजर

बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के लिए साल 2025 विवादों से घिरा रहा है, लेकिन साल 2026 में वे स्क्रीन पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. एक्ट्रेस के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर वे लगातार काम कर रही हैं. मां बनने के बाद अभिनेत्री ने बीते साल पर्दे से दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन अब वे साल 2026 को पूरी तरीके से अपने नाम करने के लिए तैयार हैं.

दीपिका पादुकोण, विक्की कौशल की बहुप्रतीक्षित पौराणिक ड्रामा 'महावतार' में एक अहम भूमिका निभाती दिख सकती हैं. फिल्म में उनके किरदार को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो दीपिका का नाम फाइनल हो चुका है. वहीं, दीपिका पादुकोण एक बार फिर शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाली हैं. फिल्म के टीजर और पोस्टर भी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है. दीपिका, शाहरुख खान की लगभग हर फिल्म में होती हैं, क्योंकि अभिनेता का मानना है कि दीपिका उनके लिए लकी हैं.

'टाइगर वर्सेस पठान' साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि फिल्म में करण-अर्जुन का मिलन होने वाला है. मतलब शाहरुख खान और सलमान खान लंबे समय के बाद स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दीपिका का नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2: देव' में भी दीपिका पादुकोण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पहले फिल्म में दीपिका की छोटी सी झलक दिखाई गई थी, लेकिन दूसरे पार्ट में अभिनेत्री का नया वर्जन देखने को मिल सकता है.

शाहरुख की मचअवेटेड फिल्म 'पठान-2' भी साल 2026 में रिलीज होगी और एक बार फिर शाहरुख खान के साथ दीपिका नजर आने वाली हैं. फिल्म के पहले पार्ट में शाहरुख के साथ दीपिका ही थी.

निर्देशक एटली कुमार अपने अगले प्रोजेक्ट 'एए22xए6' में अल्लू अर्जुन के साथ काम कर रहे हैं. इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के अपोजिट दीपिका पादुकोण को साइन किया जा चुका है और फिल्म में जाह्नवी कपूर भी होंगी. यह साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. इसके नए नाम की घोषणा भी जल्द की जाएगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

: Deepika Padukone

Trending news

चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
MA
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
Punjab
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार