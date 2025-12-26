Advertisement
ना दीपिका, ना आलिया भट्ट...इस साल ये 4 बड़ी एक्ट्रेस भी रहीं पर्दे से दूर, नहीं रिलीज हुई 1 भी फिल्म

ना दीपिका, ना आलिया भट्ट...इस साल ये 4 बड़ी एक्ट्रेस भी रहीं पर्दे से दूर, नहीं रिलीज हुई 1 भी फिल्म

एक्ट्रेस ने उसके बाद किसी फिल्म में काम नहीं किया है और वे अपने मदरहुड को एंज्वॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने 7 नवंबर को बेबी बॉय को जन्म दिया था. कैटरीना के अलावा, हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की भी इस साल कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:57 PM IST
ना दीपिका, ना आलिया भट्ट...इस साल ये 4 बड़ी एक्ट्रेस भी रहीं पर्दे से दूर, नहीं रिलीज हुई 1 भी फिल्म

बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर राज किया है. हालांकि, टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार और सबसे ज्यादा फीस वसूलने वाली अदाकारा साल 2025 में पर्दे से गायब रहीं. कैटरीना कैफ को आखिरी बार साल 2024 के अंत में आई फिल्म 'मैरी क्रिसमस' में देखा गया था. एक्ट्रेस ने उसके बाद किसी फिल्म में काम नहीं किया है और वे अपने मदरहुड को एंज्वॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने 7 नवंबर को बेबी बॉय को जन्म दिया था. कैटरीना के अलावा, हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की भी इस साल कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन वे अगले साल 2027 में एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित और महेश बाबू अभिनीत मेगा बजट फिल्म 'वाराणसी' में दिखने वाली हैं.

पर्दे से दूर रहीं ये बॉलीवुड हीरोइन

साल 2025 आलिया भट्ट के लिए भी सूखा साबित हुआ. साल 2024 में उनकी फिल्म 'जिगरा' रिलीज हुई थी, जो विवादों के बाद पर्दे पर फ्लॉप साबित हुई. हालांकि साल 2026 में वे दो फिल्मों में नजर आ सकती हैं. उनकी आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' और 'अल्फा' साल 2026 में रिलीज होने वाली हैं.

वहीं दीपिका पादुकोण की भी कोई फिल्म इस साल रिलीज नहीं हुई. ये साल दीपिका के लिए कल्कि 2898 एडी के सीक्वल को लेकर विवादों में रहा. उनके 8 घंटे काम करने वाले बयान को लेकर उन्हें आलोचना और सपोर्ट दोनों मिला. उन्हें आखिरी बार फिल्म 'सिंघम अगेन' में देखा गया था, लेकिन आने वाला साल उनके लिए लाजवाब होने वाला है. दीपिका शाहरुख खान के साथ 'किंग', 'ब्रह्मास्त्र पार्ट-2', 'पठान-2', और 'एए22xए6' में दिखने वाली हैं, जबकि 'टाइगर वर्सेज पठान' में एक्ट्रेस के नाम को लेकर चर्चा हो रही है.

नहीं रिलीज हुई एक भी फिल्म

करीना कपूर खान भी पर्दे से काफी समय से दूर हैं. उन्हें आखिरी बार पर्दे पर 2024 में 1 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म 'सिंघम अगेन' में देखा गया था. इस साल अभिनेत्री की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वे 'थ्री इडियट्स 2' में नजर आ सकती हैं. फिल्म की लेखनी का काम पूरा हो चुका है.

इसके अलावा, श्रद्धा कपूर की 2025 में कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई और वह पूरी तरह से बड़े पर्दे से दूर रहीं. हालांकि, खबरों के मुताबिक, वह 2026 में जोरदार वापसी करेंगी; उनकी आगामी फिल्म 'ईथा' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. एक्ट्रेस को आखिरी बार साल 2024 में फिल्म 'स्त्री-2' में देखा गया था और उन्होंने 'थामा' में खास अपीरियंस दी थी.

