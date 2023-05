Spy Universe Movie: अब Deepika Padukone-Katrina Kaif साथ करेंगी एक्शन! लोगों ने मजे लेते हुए रणबीर कपूर को बीच में घसीटा

दीपिका-कैटरीना साथ में करेंगी एक्शन!

पठान की धमाकेदार कमाई ने यश राज फिल्म को यह समझा दिया है कि स्पाई यूनिवर्स की क्या ताकत है. पठान की सक्सेस के बाद YRF ने टाइगर वर्सेज पठान तो अनाउंस कर ही दी है जो साल 2024-25 तक आएगी. 2024 के शुरुआत में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फाइटर फ्लोर पर आने ही वाली है. इन सभी से पहले सलमान खान (Salman Khan) और कैटरीना कैफ की टाइगर 2023 दिवाली पर रिलीज करने की प्लानिंग है. ऐसे में एक न्यूज प्लेटफॉर्म लेट्स सिनेमा का दावा है कि YRF एक हाई बजट फीमेल सेंट्रिक स्पाई फिल्म तैयार कर रहा है जिसमें कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Films) बतौर लीड होंगी.

#LetsCinema Exclusive: YRF is developing a high-budget female centric spy film which stars Katrina Kaif and Deepika Padukone in the lead roles. pic.twitter.com/fi4MAvXP0q

— LetsCinema (@letscinema) May 3, 2023