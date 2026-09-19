Add Zee Business As A Preferred Source
App

दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह के घर फिर गूंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने दिया दूसरी बेटी को जन्म

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दूसरी बार पैरेंट्स बने हैं. एक्ट्रेस ने दूसरी बेटी को जन्म दिया है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ जानकारी शेयर की है.

Written ByShilpa
Published: Sep 19, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:31 PM IST
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह के घर फिर गूंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने दिया दूसरी बेटी को जन्म

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह के घर फिर गूंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
2
3
4
5