दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह के घर फिर गूंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने दिया दूसरी बेटी को जन्म

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर में फिर से किलकारी गूंजी है. एक्ट्रेस ने दूसरी बेटी को जन्म दिया है. दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है. 19 सितंबर 2026 को कपल ने दूसरी बेटी का स्वागत किया है.
दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है. पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा बेबी गर्ल का स्वागत है. 19 सितंबर 2026 को एक्ट्रेस ने दूसरी बेटी को जन्म दिया है. बेटी के जन्म से एक दिन पहले दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे. इस दौरान रणवीर के माता-पिता भी उनके साथ थे.
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की पहली बेटी का जन्म भी सितंबर में हुआ था. दीपिका और रणवीर की बड़ी बेटी का जन्म 8 सितंबर 2024 में हुआ था. बेटी का नाम उन्होंने दुआ पादुकोण सिंह रहा है. दिवाली के मौके पर कपल ने पहली बार दुआ का चेहरा रिवील किया था. जिसके बाद दुआ की फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी.
हाल ही में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दूसरी प्रेग्नेंसी का फोटोशूट शेयर किया था. प्रेग्नेंसी फोटोशूट में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह के साथ बेटी दुआ भी नजर आई हैं. दीपिका, रणवीर और बेटी दुआ फोटोशूट में मैचिंग कलर के आउटफिट में नजर आएं. इस दौरान दीपिका पादुकोण ने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया था. इंटरनेट पर दीपिका के इस प्रेग्नेंसी फोटोशूट को काफी पसंद किया गया था.
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी साल 2018 में इटली में हुई थी. कपल ने 14 नवंबर को कोंकणी रीति-रिवाज से शादी की थी. 15 नवंबर को कपल ने सिंधी परंपरा के अनुसार शादी की थी. साल 2024 में कपल माता-पिता बनें.
दीपिका और रणवीर सिंह की पहली मुलाकात साल 2013 में फिल्म गोलियों की रासलीला राम लीला के सेट पर हुई थी. सेट पर दोनों की दोस्ती हुई. इसके बाद कपल ने कई साल तक डेट किया. डेट करने के बाद आखिरकार साल 2018 में कपल शादी के बंध में बंध गए.