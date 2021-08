Deepika Padukone क्यों नीलाम कर रही हैं अपने ऐसे कपड़े? चौंकाने वाली है वजह

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) बीते कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. दरअसल दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अपने कुछ पुराने कपड़ों को ऑक्शन कर रही हैं. इस नीलामी के बाद मिलने वाली रकम को एक्ट्रेस 'Live Love Laugh Foundtaion' में डोनेट करेंगी. हालांकि हाल ही में उनके द्वारा ऐसा करना ही उन्हें थोड़ा भारी पड़ गया क्योंकि लोगों ने कुछ ऐसा नोटिस कर लिया जिसके बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को ट्रोल कर रहे हैं.

ट्विटर यूजर्स कर रहे हैं ऐसा दावा

असल में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि जिन कपड़ों को हाल ही में दीपिका (Deepika Padukone) ने ऑक्शन किया है उन्हें वह जिया खान (jia khan) और प्रियंका चोपड़ा (priyanka chopra) के पिता के अंतिम संस्कार में पहन चुकी हैं. एक यूजर ने दीपिका और कपड़ों की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'मैं बहुत हैरान हूं कि मेरी पसंदीदा दीपिका (Deepika Padukone) ने साल 2013 के अपने वो कपड़े नीलाम किए हैं जो कि डिजाइनर नहीं हैं.'

I am so shocked.. my favourite Deepika Padukone has auctioned her non couture clothes from 2013.. I repeat 2013 that she wore to different funeral events.

Low blow! pic.twitter.com/2vFPoVEeWV — Maya (@Sharanyashettyy) August 16, 2021

I am so shocked.. my favourite Deepika Padukone has auctioned her non couture clothes from 2013.. I repeat 2013 that she wore to different funeral events.

Low blow! pic.twitter.com/2vFPoVEeWV — Maya (@Sharanyashettyy) August 16, 2021

अंतिम संस्कार में पहने थे कपड़े?

उन्होंने लिखा, 'साल 2013 में उन्होंने ये कपड़े अलग-अलग अंतिम संस्कारों में पहने थे.' यूजर के इसी ट्वीट पर ढेरों लोगों ने अलग-अलग कॉमेंट किए हैं. ये सभी कॉमेंट निगेटिव हैं और लोगों ने दीपिका (Deepika Padukone) द्वारा ऐसा किए जाने की निंदा की है. बता दें कि जी न्यूज दीपिका द्वारा ऐसे किए जाने की पुष्टि नहीं करता है.

I am so shocked.. my favourite Deepika Padukone has auctioned her non couture clothes from 2013.. I repeat 2013 that she wore to different funeral events.

Low blow! pic.twitter.com/2vFPoVEeWV — Maya (@Sharanyashettyy) August 16, 2021

साधारण ब्रांड के हैं ये कपड़े?

एक अन्य यूजर ने भी दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, 'आप ये कहकर बात को स्पष्ठ मत कीजिएगा कि आप चैरिटी के लिए ऐसा कर रही हैं. क्योंकि आप जारा की जूती और 10-15 साल पुराने किसी साधारण ब्रांड के कपड़े बेचकर ऐसा नहीं कर सकती हैं.' यूजर ने लिखा है कि आप इन्हें किसी जरूरतमंद को क्यों नहीं दे सकतीं.

ये भी पढ़ें: 'भाबीजी घर पर है!' के मनमोहन तिवारी की असल पत्नी लगती हैं कमाल, देखते रह जाएंगे Photos

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक कर Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें