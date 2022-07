Video: दीपिका पादुकोण से शख्स ने चिल्लाकर कह दी ऐसी बात, एक्ट्रेस बोलीं- तमीज से पेश आओ, अब मैं..

Deepika Padukone Befitting Reply: बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को ब्यूटी विद ब्रेन का टैग हासिल है. कई बार एक्ट्रेस बेहद स्मार्टनेस के साथ सिच्यूएशन को हैंडल कर लेती हैं. इसके साथही दीपिका जब हाथ में माइक थामती हैं तो अपने जबावों से अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती हैं. एक्ट्रेस का ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला है. दरअसल, दीपिका पादुकोण इन दिनों रति रणवीर सिंह के साथ अमेरिका में हैं. यहां से दीपिका-रणवीर की काफी सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जो कि खूब वायरल हो रहे हैं.

दीपिका पादुकोण ने दिया ये मजेदार जवाब

दीपिका और रणवीर ने कैलिफोर्निया के सैन जोस में कोंकणी सम्मेलन में हिस्सा लिया और दीपिका इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं. इस दौरान दीपिका एकदम देसी लुक में नजर आईं, जिसे देखकर उनके फैंस उन पर फिदा हो गए. इंटरनेट पर इस इवेंट से सामने आए एक नए वीडियो में फैंस ने चिल्लाकर दीपिका से कहा, 'We love you'. इस पर दीपिका ने अंग्रेजी में कहा, "अब मैं शादीशुदा हूं. तमीज से पेश आओ." हालांकि दीपिका इस दौरान गुस्से में नहीं बल्कि काफी चिल और मजाकिया मूड में दिखाई दे रही थीं.

खूब वायरल हो रहे हैं रणवीर-दीपिका की तस्वीरें और वीडियो

बता दें कि इस दौरान दीपिका के लुक के खूब चर्चे हो रहे हैं. दीपिका पादुकोण इस दौरान एक से बढ़कर एक एथनिक लुक्स में दिखाई दे रही हैं. गुलाबी और हरे सूट वाली तस्वीरें और वीडियो फैंस को बेहद पसंद आ रहे हैं. इसके लिए नेटिजंस अब दीपिका की और तस्वीरों और वीडियोज का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दीपिका ने अपने गुलाबी सूट वाले लुक की तस्वीरें इंस्टाग्राम के जरिए भी फैंस के साथ शेयर की हैं.

The crowd sang happy birthday to Ranveer at the event.

Deepika was singing along. His smile and gratitude #RanveerSingh #DeepikaPadukone pic.twitter.com/GGzhrPUoOb

— sera (@ssuldier) July 3, 2022