सब देख रहे थे और बालकनी में खड़े होकर गालियां देती रहीं दीपिका... संजय लीला भंसाली के दफ्तर में क्या हुआ था?

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के करियर में फिल्म 'कॉकटेल' को खास माना जाता है. एक्ट्रेस खुद भी इसे अपना बड़ा टर्निंग पॉइंट मानती हैं. इसी फिल्म ने बाद उन्हें संजय लीला भंसाली की 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' में भी काम मिला. इसी फिल्म के जरिए पहली बार दीपिका और भंसाली ने साथ काम किया. फिर एक के बाद एक कई फिल्में दीं.
अभी हाल ही में एक्ट्रेस जयति भाटिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि 'राम-लीला' की तैयारी के दौरान उन्हें दीपिका के रोल पर काम कराने के लिए भंसाली की टीम ने चुना था. दरअसल, जयति, दीपिका को वर्कशॉप में हेल्प कर रही थी. ताकि उनका किरदार और बेहतर उभर सके.
इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में जयति भाटिया ने बताया कि दीपिका अपने काम को काफी सीरियस थीं. जयति उस समय को याद करते हुए कहा कि मुझे दीपिका के साथ सात दिनों तक वर्कशॉप करनी थी, जिसमें हर दिन चार घंटे की वर्कशॉप होनी थी. भंसाली ने जयति से कहा था कि इस प्रोसेस के आखिर तक उन्हें दीपिका को खुलकर काम करने के लिए तैयार करना है.
जयति कहती हैं, 'जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, तो उन्होंने पूरे जोश और लगन के साथ काम किया. मुझे उनके साथ सात दिनों तक, हर दिन चार घंटे काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन चौथे दिन के बाद मैंने भंसाली से कहा, 'सर, 'कॉकटेल' के बाद वह एक निडर एक्ट्रेस बन गई हैं. 'कॉकटेल' उनके करियर का टर्निंग पॉइंट वाला रोल है. अगर मैं उनके साथ तीन दिन और काम करती हूं, तो मैं उनका और आपका समय बर्बाद करूंगी. आप आगे बढ़िए. आप जो भी कहेंगे, वह करेंगी. वह आसानी से ढलने वाली और निडर हैं. वह कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे उन्हें चुनौती मिले.'
इस बातचीत में जयति ने अपनी वर्कशॉप के दिनों का एक और किस्सा याद करते हुए बताया कि उन्होंने एक ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन की थी, जिसमें दीपिका को जी भरकर गालियां देनी थीं. इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया था ताकि वह अपनी झिझक दूर कर सके और कैमरे के सामने बेझिझक हो सके. जयति कहती हैं कि चूंकि वह खुद ज़्यादा गालियां नहीं देतीं, इसलिए उन्होंने इस एक्टिविटी को अपने लिए भी एक चुनौती की तरह लिया और सबसे पहले दीपिका के सामने इसे करके दिखाया, ताकि दीपिका भी उन्हें देखकर वैसा ही कर सकें.
उन्होंने कहा, 'भंसाली के ऑफिस में एक बालकनी है और नीचे स्नैक बेचने वाला एक वेंडर है. मैंने उनसे कहा कि आपकी एक्सरसाइज़ बस उस बालकनी में खड़े होकर जोर-जोर से गाली देना है. नीचे मत देखिए, बस ऐसा कीजिए जैसे आप किसी से बात कर रही हों.' जयंती कहती हैं कि उन्होंने एक सीन तैयार किया था और यह एक्टिविटी इसलिए रखी गई थी ताकि दीपिका अपनी भावनाएं बाहर निकाल सकें. उन्होंने कहा, 'दीपिका ने दरवाजा खोला और गाली देना शुरू कर दिया. मैंने सीन एक खास गाली पर खत्म कर दिया था, लेकिन वह उससे आगे बढ़ गईं. उन्होंने सीन में और भी बहुत कुछ जोड़ा, ऐसी गालियां दीं जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थीं. उन्होंने जो कुछ भी सुना था, उसका इस्तेमाल किया. और मैंने कहा, 'वाह'.
जयति कहती हैं, 'दीपिका को कोई झिझक नहीं हुई कि कोई उन्हें देख सकता है. वह पहले से ही एक स्टार थीं. लोग उन्हें जानते थे. लेकिन उन्हें कोई डर नहीं था.' जयति को इस वर्कशॉप के दौरान दीपिका के साथ हुई अपनी पहली बातचीत को भी याद किया, जिसमें एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्हें एक शानदार किरदार निभाने की उम्मीद थी. उन्होंने कहा, 'मैंने भंसाली से कहा कि उन्हें लगता है कि आप उन्हें एक शानदार किरदार दे रहे हैं.'
बता दें कि जयंती और दीपिका ने अभी तक किसी फ़िल्म में साथ काम नहीं किया है. दीपिका अब जल्द ही शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी, जो दिसंबर 2026 में रिलीज होगी. इसके अलावा वह एटली की अगली फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ भी नजर आएंगी.