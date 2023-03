Deepika Padukone-Ranveer Singh के डिवोर्स की खबरों की सच्चाई आई सामने! कपल के इस लेटेस्ट वीडियो ने मचाया तहलका

Deepika Ranveer के इस वीडियो से मचा तहलका

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स के इवेंट में एक साथ स्पॉट किया गया था जहां दोनों ब्लैक आउटफिट्स में ट्विन कर रहे थे. दीपिका और रणवीर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें रणवीर पीटी ऊषा (PT Usha) से बात कर रहे थे. इस वीडियो में ध्यान देने वाली बात यह है कि दीपिका बिना पलक झपकाए, अपने पति को प्यार से निहार रही हैं.

Ranveer Singh and Deepika Padukone with P. T. Usha at Indian Sports Honours Awards pic.twitter.com/OzzMkIZLmk

— Ranveer Singh TBT (@Ranveertbt) March 24, 2023