40 की उम्र में दीपिका पादुकोण ने कन्फर्म की सेकंड प्रेग्नेंसी, बेटी दुआ ने की अनाउंसमेंट, फैंस की खुशी का नहीं कोई ठिकाना

Deepika Padukone Second Pregnancy: दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी पोस्ट के जरिए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खबर शेयर की है. इस खास पोस्ट में उनके साथ रणवीर सिंह और उनकी बेटी दुआ भी नजर आई. परिवार के इस नए खुशखबरी वाले पल को देखकर फैंस काफी खुश हो गए हैं और उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं.
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‘धुरंधर 2’ की सफलता के बीच रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपने फैंस को सरप्राइज देते हुए प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट कर दी है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर इस खुशखबरी को बेटी ‘दुआ’ की फोटो के साथ शेयर किया है. कपल ने 8 सितंबर, 2024 को अपने पहले बच्चे बेटी 'दुआ' का वेलकम किया था, जिसके सिर्फ दो साल बाद ही एक्ट्रेस ने 19 अप्रैल, 2026 को सेकंड प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी है. इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है और सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयों की बाढ़ आ गई.
दीपिका ने ये खुशखबरी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें उनके साथ रणवीर सिंह और उनकी बेटी ‘दुआ’ भी नजर आ रही हैं. ये पोस्ट बेहद प्यारी और इमोशनल है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है. इस खास पल को देखकर लोग कपल की फैमिली जर्नी को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं.
बेटी दुआ ने शेयर की गुड न्यूज
दीपिका ने अपनी बेटी दुआ पादुकोण सिंह की एक दिल छू लेने वाली फोटो शेयर की, जिसमें वो प्रेगनेंसी टेस्ट पकड़े हुए हैं और उस पर दो गुलाबी लाइनें दिख रही हैं, जो पॉजिटिव रिजल्ट का साइन होता है. तस्वीर में रणवीर और दीपिका दोनों अपनी बेटी को प्यार से पकड़े हुए हैं, जो जल्द ही अब बड़ी बहन बनने वाली है. इस अनाउंसमेंट को सिंपल रखते हुए, दीपिका ने पोस्ट को नजर वाले इमोजी के साथ कैप्शन दिया. ये पोस्ट दीपिका और रणवीर दोनों ने मिलकर शेयर किया है.
बी-टाउन में छाए ‘दीपवीर’
शादी के बाद से ही ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही है, दोनों अक्सर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. रणवीर सिंह अपनी लगातार दो बड़ी हिट से पहले ही बी-टाउन में छाए हुए हैं. फिल्म के अच्छे प्रदर्शन के बीच आई इस खुशखबरी ने उनके फैंस की खुशी को दोगुना कर दिया है. फैंस सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं और इस कपल को ‘परफेक्ट फैमिली’ बता रहे हैं.
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