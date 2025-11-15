Advertisement
trendingNow13004547
Hindi Newsबॉलीवुड

हाथ से निकलीं दो मेगा बजट फिल्में, लंबे समय बाद अब दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘असलियत काफी अलग...’

Deepika Padukone: दीपिका पादुकोण जल्द ही शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ में नजर आने वाली हैं, जिसको लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. हालांकि, इसी बीच उनके हाथ से दो मेगा बजट फिल्में भी निकल चुकी हैं, जिसकी वजह उनकी 8 घंटे की शिफ्ट और प्रॉफिट में हिस्सा माना जा रहा है, जिसके बाद अब दीपिका ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 15, 2025, 09:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाथ से निकलीं दो मेगा बजट फिल्में, लंबे समय बाद अब दीपिका ने तोड़ी चुप्पी
हाथ से निकलीं दो मेगा बजट फिल्में, लंबे समय बाद अब दीपिका ने तोड़ी चुप्पी

Deepika Padukone Defends 8-Hour Shift: पिछले साल सितंबर में मां बनने वाली दीपिका पादुकोण इन दिनों अपने नई अपकिंग फिल्म 'किंग' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिसमें वो एक बार फिर शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. ये दोनों की साथ में छठी फिल्म है. दीपिका ने 18 साल पहले शाहरुख खान की ही फिल्म 'ओम शांति ओ' से डेब्यू किया था. इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया. फैंस को भी दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद आती है. 

हालांकि, मां के बाद के बाद उनके हाथ से दो बड़ी फिल्में निकल भी गई हैं, जिनमें ‘स्पिरिट’ और ‘काल्कि 2’ का नाम शामिल है. दरअसल, दीपिका मां बनने के बाद 8 घंटे की शूटिंग शिफ्ट मांगने को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं और इसी वजह से उनके हाथ से ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स निकल गए. अब लंबे समय बाद दीपिका ने इस डिमांड को सही बताते हुए कहा है कि काम और जिंदगी में बैलेंस होना जरूरी है. अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद उनकी सोच और काम करने का तरीका काफी बदल गया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by दीपिका पादुकोण (@deepikapadukone)

Add Zee News as a Preferred Source

मां बनने के बाद अपनी मां को बेहरत से समझ पाई 

दीपिका ने इंटरव्यू में बताया कि मां बनने के बाद वे अपनी मां को और बेहतर समझ पाती हैं. उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि वे काम और बच्चे के बीच एक प्लान बनाकर सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन असलियत काफी अलग होती है. दीपिका का कहना है कि नई मांओं को काम पर लौटने के बाद सपोर्ट मिलना बेहद जरूरी है और वे इस बारे में ज्यादा काम करना चाहती हैं. उन्होंने माना कि उन्हें अब महसूस होता है कि मां बनने के बाद जिंदगी और काम दोनों का नजरिया बदल जाता है.

मम्मी-पापा बने राजकुमार राव और पत्रलेखा, घर आई खुशियों की बहार, कपल ने किया नन्ही परी का स्वागत 

लोगों ने ओवरवर्क को बना लिया नॉर्मल 

दीपिका ने ये भी कहा कि आजकल हमने ओवरवर्क को जैसे नॉर्मल बना दिया है. उनके मुकाबिक लोग थकान को कमिटमेंट समझ लेते हैं, जबकि ये पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि एक इंसान के लिए 8 घंटे का काम काफी होता है, क्योंकि शरीर और दिमाग तभी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जब वे हेल्थी हों. दीपिका ने बताया कि उनकी अपनी ऑफिस टीम भी सोमवार से शुक्रवार सिर्फ 8 घंटे काम करती है. साथ ही उनकी कंपनी में मातृत्व और पितृत्व (मेटरनिटी-पेटरनिटी) की अच्छी पॉलिसीज लागू हैं.

कलाकारों को भी मिलाना चाहिए सपोर्ट

दीपिका का मानना है कि ऑफिस और सेट्स पर बच्चों को लाने को नॉर्मल बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि एक थके हुए इंसान को दुबारा काम पर लाना किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता. उनका कहना है कि वो खुद भी हमेशा से बैलेंस्ड तरीके से काम करने की कोशिश करती रही हैं. वे चाहती हैं कि इंडस्ट्री में भी बेहतर माहौल बने जहां कलाकारों को जरूरत के मुताबिक सपोर्ट मिल सके. दीपिका की नजर में काम जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मेंटली और फिजिकली हेल्थ है.

वर्किंग कंडीशंस और पे पैरिटी पर होनी चाहिए बात 

हाल ही में ‘काल्कि 2’ से बाहर होने के बाद दीपिका ने कहा कि इंडस्ट्री में वर्किंग कंडीशंस और पे पैरिटी को लेकर बहस होना जरूरी है. दीपिका ने बताया कि वे हमेशा अपनी लड़ाइयां आराम से और डिग्निटी के साथ लड़ती हैं और कई बार ये बातें बिना उनकी इंटेंशन से पब्लिक हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही उन्हें फीस और काम के घंटे जैसे मुद्दों पर संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने कभी शोर मचाकर नहीं बल्कि चुपचाप और सम्मान के साथ अपने फैसले लिए हैं, जिसमें कई एक्ट्रेसेस ने उनका सपोर्ट भी किया. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Deepika PadukoneKalki 2Spirit

Trending news

क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
Indian politics
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
Chirag Paswan
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Weather
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली के बाद नौगाम! 100 घंटों के अंदर दूसरा बड़ा धमाका; सामने आया डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज का मालदीव कनेक्शन
Nowgam Blast
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली के बाद नौगाम! 100 घंटों के अंदर दूसरा बड़ा धमाका; सामने आया डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज का मालदीव कनेक्शन
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
Omar Abdullah
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
Kashmir
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
Prashant Kishor
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
DNA
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल
bihar chunav 2025
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल