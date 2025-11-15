हाथ से निकलीं दो मेगा बजट फिल्में, लंबे समय बाद अब दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘असलियत काफी अलग...’

Deepika Padukone Defends 8-Hour Shift: पिछले साल सितंबर में मां बनने वाली दीपिका पादुकोण इन दिनों अपने नई अपकिंग फिल्म 'किंग' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिसमें वो एक बार फिर शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. ये दोनों की साथ में छठी फिल्म है. दीपिका ने 18 साल पहले शाहरुख खान की ही फिल्म 'ओम शांति ओ' से डेब्यू किया था. इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया. फैंस को भी दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद आती है.

हालांकि, मां के बाद के बाद उनके हाथ से दो बड़ी फिल्में निकल भी गई हैं, जिनमें ‘स्पिरिट’ और ‘काल्कि 2’ का नाम शामिल है. दरअसल, दीपिका मां बनने के बाद 8 घंटे की शूटिंग शिफ्ट मांगने को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं और इसी वजह से उनके हाथ से ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स निकल गए. अब लंबे समय बाद दीपिका ने इस डिमांड को सही बताते हुए कहा है कि काम और जिंदगी में बैलेंस होना जरूरी है. अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद उनकी सोच और काम करने का तरीका काफी बदल गया है.

मां बनने के बाद अपनी मां को बेहरत से समझ पाई

दीपिका ने इंटरव्यू में बताया कि मां बनने के बाद वे अपनी मां को और बेहतर समझ पाती हैं. उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि वे काम और बच्चे के बीच एक प्लान बनाकर सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन असलियत काफी अलग होती है. दीपिका का कहना है कि नई मांओं को काम पर लौटने के बाद सपोर्ट मिलना बेहद जरूरी है और वे इस बारे में ज्यादा काम करना चाहती हैं. उन्होंने माना कि उन्हें अब महसूस होता है कि मां बनने के बाद जिंदगी और काम दोनों का नजरिया बदल जाता है.

लोगों ने ओवरवर्क को बना लिया नॉर्मल

दीपिका ने ये भी कहा कि आजकल हमने ओवरवर्क को जैसे नॉर्मल बना दिया है. उनके मुकाबिक लोग थकान को कमिटमेंट समझ लेते हैं, जबकि ये पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि एक इंसान के लिए 8 घंटे का काम काफी होता है, क्योंकि शरीर और दिमाग तभी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जब वे हेल्थी हों. दीपिका ने बताया कि उनकी अपनी ऑफिस टीम भी सोमवार से शुक्रवार सिर्फ 8 घंटे काम करती है. साथ ही उनकी कंपनी में मातृत्व और पितृत्व (मेटरनिटी-पेटरनिटी) की अच्छी पॉलिसीज लागू हैं.

कलाकारों को भी मिलाना चाहिए सपोर्ट

दीपिका का मानना है कि ऑफिस और सेट्स पर बच्चों को लाने को नॉर्मल बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि एक थके हुए इंसान को दुबारा काम पर लाना किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता. उनका कहना है कि वो खुद भी हमेशा से बैलेंस्ड तरीके से काम करने की कोशिश करती रही हैं. वे चाहती हैं कि इंडस्ट्री में भी बेहतर माहौल बने जहां कलाकारों को जरूरत के मुताबिक सपोर्ट मिल सके. दीपिका की नजर में काम जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मेंटली और फिजिकली हेल्थ है.

वर्किंग कंडीशंस और पे पैरिटी पर होनी चाहिए बात

हाल ही में ‘काल्कि 2’ से बाहर होने के बाद दीपिका ने कहा कि इंडस्ट्री में वर्किंग कंडीशंस और पे पैरिटी को लेकर बहस होना जरूरी है. दीपिका ने बताया कि वे हमेशा अपनी लड़ाइयां आराम से और डिग्निटी के साथ लड़ती हैं और कई बार ये बातें बिना उनकी इंटेंशन से पब्लिक हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही उन्हें फीस और काम के घंटे जैसे मुद्दों पर संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने कभी शोर मचाकर नहीं बल्कि चुपचाप और सम्मान के साथ अपने फैसले लिए हैं, जिसमें कई एक्ट्रेसेस ने उनका सपोर्ट भी किया.