‘स्पिरिट’-‘कल्कि’ दीपिका पादुकोण से कटा पत्ता, अब हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट; एक्ट्रेस ने दिया हिंट?

Deepika Padukone Next Project: दीपिका पादुकोण इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. वजह है उनकी 1000 करोड़ी फिल्म 'कल्कि 2898एडी' का सीक्वल. जिससे एक्ट्रेस का पत्ता कट चुका है. कुछ दिनों पहले मेकर्स ने बड़ी जानकारी शेयर की थी. लेकिन क्या एक्ट्रेस के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है. किसने फैन्स को बड़ा हिंट दे दिया है?
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अब 'कल्कि एडी 2898' के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. यह फिल्म पहले भाग की सफलता के बाद दर्शकों के बीच काफी चर्चा में है, लेकिन अब इसके दूसरे भाग में दीपिका नजर नहीं आएंगी. इस खबर की पुष्टि खुद फिल्म के निर्माताओं ने की.इसको लेकर फिल्म का निर्माण कर रही कंपनी वैजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए आधिकारिक बयान जारी किया था.
वैजयंती मूवीज ने पोस्ट में लिखा, '''कल्कि एडी 2898' जैसी फिल्म को पूरे समर्पण की जरूरत होती है. लंबे समय तक साथ काम करने के बावजूद, इस बार हमारे और दीपिका के बीच साझेदारी नहीं बन पाई. इसलिए यह फैसला लेना पड़ा. हम दीपिका को उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं.''
मेकर्स ने शेयर किया पोस्ट
हालांकि, फैंस इस फैसले के पीछे की असली वजह पर काफी अटकलें लगा रहे हैं. माना जा रहा है कि दीपिका पादुकोण अपनी अन्य फिल्मों और ब्रांड कमिटमेंट्स में बिजी हैं, जिस कारण वह 'कल्कि' सीक्वल को समय नहीं दे पा रही हैं. मेकर्स के इस फैसले के बाद दीपिका ने इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमय पोस्ट साझा किया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ''फिल्म की सफलता से ज्यादा जरूरी यह होता है कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं.''
उन्होंने आगे बताया कि वह इस वक्त शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' की शूटिंग में व्यस्त हैं.
दीपिका ने लिखा पोस्ट
दीपिका ने लिखा, ''18 साल पहले 'ओम शांति ओम' की शूटिंग के दौरान शाहरुख ने मुझे सिखाया था कि फिल्म बनाते वक्त का अनुभव और आपकी टीम सबसे ज्यादा मायने रखती है.'' गौरतलब है कि 'कल्कि एडी 2898' में दीपिका ने सुमति नाम की महिला का अहम किरदार निभाया था. उनका किरदार एक प्रेग्नेंट महिला का था, जो एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी और जिसे भविष्य में कल्कि नामक महायोद्धा की मां बनने की भविष्यवाणी से जोड़ा गया था. उनकी भूमिका को दर्शकों ने काफी सराहा था. वहीं, दीपिका की नई फिल्म 'किंग' का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं और इसमें शाहरुख खान एक डॉन की भूमिका में हैं, जो अपनी बेटी को खतरनाक दुनिया में जीना सिखाते हैं.
